Порошенко в эфире BBC: Путину нельзя доверять, ему нужна не часть территорий, а вся Украина

Петр Порошенко в эфире телеканала BBC заявил, что российскому диктатору Путину нельзя доверять, потому что ему не нужна лишь часть украинской территории.

"Прежде всего, мы – нация, которая не торгует своей территорией. Но я хочу донести до вас информацию, что путину не нужна украинская территория. Путину не нужна часть Украины. Путин не будет иметь геостратегического успеха, не разместив здесь, в Киеве, прокремлевское правительство. Это его суть. И в этой ситуации мы не можем принять, что мир должен быть урегулирован за счет Украины. Мы считаем, что это был бы абсолютно опасный прецедент", – отметил Петр Порошенко.

"Во времена моего президентства Минские соглашения, которые обсуждали и подписывали вместе с путиным, не были претензией путина на украинскую территорию, на украинский суверенитет, на украинскую независимость", – напомнил Порошенко.

"И еще один принцип, который является жизненно важным во время этой встречи, – ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Я абсолютно уверен, что даже сам факт встречи Путина с Трампом, если он не принесет никаких результатов – это будет большой успех для путина. Потому что Путин нарушит международную изоляцию, которая существует, и поэтому нам нужна эта встреча с абсолютно практическими результатами этого соглашения. Я думаю, что этим результатом может быть безусловное, не только в воздухе или на море, прекращение огня", – считает Петр Порошенко.

"Украина платит самую высокую цену за каждый день отсрочки прекращения огня. Украина – это страна, которая больше всего хочет мира. Но Трамп сказал, что если Путин не примет условий, которые Соединенные Штаты вместе с Украиной, вместе с Европейским Союзом и Великобританией предложили, – должен быть план Б. План Б означает больше оружия для украинских Вооруженных Сил, потому что только украинские Вооруженные Силы являются лучшим дипломатом, который может остановить путина", – считает пятый Президент.

"Должны быть три вещи: первое – оружие, во-вторых, адские санкции, в-третьих, новая финансовая поддержка Украины", – перечислил Порошенко. Он отметил, что путин не может шантажировать НАТО относительно интеграции Украины в Альянс. "А с помощью эффективных санкций мы можем остановить способность путина финансировать войну современным оружием. Мое послание такое: пожалуйста, не доверяйте путину", – резюмировал Петр Порошенко.