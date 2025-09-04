Порошенко в Британии обсудит усиление поддержки Украины: что известно о визите

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко совершит визит в Великобританию.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Порошенко примет участие в конференции высокого уровня по вопросам европейской и глобальной безопасности в Кембридже, где выступит с программной речью о перспективах завершения войны в Украине и развития евроатлантической архитектуры безопасности в новых геополитических условиях.

В пресс-службе отметили, что также запланированы встречи лидера партии с депутатами британского парламента, руководством внешнеполитического ведомства Великобритании и высокими представителями политических кругов Европы.

Петр Порошенко во время встреч обсудит пути укрепления переговорных позиций Украины, содержательное наполнение гарантий безопасности для долгосрочного и справедливого мира, а также вызовы для внутренней устойчивости Украины.