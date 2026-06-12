Порошенко совместно с западными союзниками профинансировал 25 комплексов «Ай-Петри» для Сил обороны

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал войскам 25 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри". Стоимость этой партии – 260 млн грн.

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Порошенко также сообщил о результатах совещания лидеров парламентских фракций с представителями правительства, в ходе которого он призвал власть срочно повысить денежное обеспечение военных и вернуть в бюджет Минобороны 40 миллиардов гривен на закупку вооружения.

"Премьер-министр Свириденко заверила меня, что уже в июле в Верховной Раде на рассмотрении будет проект военной реформы, в который будут включены требования "Европейской Солидарности". Это произошло на Согласительном совете, где состоялась встреча лидеров фракций с премьер-министром Свириденко, министром финансов Марченко, вице-премьер-министром Качкой. "И мы достигли результата", – написал Порошенко в соцсетях.

"Что это будет означать? В случае принятия решения денежное довольствие военных увеличится до 30 тысяч гривен, а у тех, кто несет службу непосредственно на линии фронта, – до 250–400 тысяч гривен. Это будет означать также и установление конечных сроков службы. Это станет мотивацией и для тех, кто только подписывает контракт, и для тех, кто уже несет службу в армии. Без этих пунктов военная реформа не будет работать", – убежден лидер оппозиции.

"Но пока работаем с тем, что есть. Вчера в Верховной Раде власти забрали у армии 40 миллиардов гривен, которые планировались на закупку оружия. А мы тем временем передаем в армию очередной груз из 25 комплексов ПДТР "Ай-Петри". Впервые часть оплаты была осуществлена за счет наших зарубежных партнеров. Одна из стран НАТО закупила украинскую технику для Вооруженных Сил Украины. Это настоящее признание украинской оборонной промышленности", – констатирует Порошенко.

"Наша команда работает над тем, чтобы закрыть небо на фронте как можно большим количеством комплексов "Ай-Петри". Как писал отец Тарас: "Боритесь – победите!". Боремся! И победим!", – убежден пятый президент.