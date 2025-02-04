Порошенко совершит визит в Вашингтон: какие мероприятия запланированы

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетит Вашингтон.

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Об этом сообщает пресс-служба партии "Евросолидарность".

В ходе визита предусмотрены двусторонние встречи в Конгрессе США, Государственном департаменте, а также с членами новой американской администрации, представителями экспертных и аналитических кругов США. В частности, Петр Порошенко примет участие в специальном мероприятии аналитического центра Hudson Institute.

Лидер партии также примет участие в мероприятиях в рамках Национального молитвенного завтрака, ежегодно проводимого в США. Ожидается, что в этом году Молитвенный завтрак соберет рекордное количество чиновников, чиновников и депутатов из более чем 140 стран мира, включая руководство новой администрации президента США.