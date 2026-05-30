Порошенко: сейчас есть окно возможностей, чтобы принудить Путина к миру

Петр Порошенко во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе заявил, что сейчас есть узкое окно возможностей, чтобы принудить Россию к миру. Пятый Президент подчеркнул, что единственными реальными гарантиями безопасности для Украины и Европы являются мощные Вооруженные Силы и членство нашего государства в ЕС и НАТО.

"В чем особенность текущей ситуации и текущего момента? Я хочу подчеркнуть, что Украина, Европа и мир никогда не были так близко к миру, как сейчас, в мае 2026-го года. И наша с вами принципиальная задача – воспользоваться этим узким окном возможностей, использовать возможности Вооруженных Сил, украинского народа, украинской власти, Европы, Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы обеспечить мир. путину когда-то очень нравилась фраза "принудить к миру". Мы должны сейчас использовать все от нас зависящее для того, чтобы путина принудить к миру", – сказал Порошенко.

"Сегодня это точно возможно. И нам для этого надо использовать все усилия. Итак, принудим путина, россию к миру и обеспечим европейское будущее Украины", – сказал Порошенко.

"Первое, что нам нужно сейчас, это безусловное прекращение огня", – отмечает Порошенко. "Мы должны использовать инструмент дроновых атак Вооруженных Сил, санкции наших партнеров, поставки нового оружия, финансирование Украины и оборонной промышленности, а также все козыри, которые мы имеем в руках, чтобы получить одну-единственную вещь — немедленное прекращение огня со стороны России. И сразу после этого прекращения огня у нас за столом переговоров должна быть Европа, потому что так же, как "ничего об Украине без Украины", так же должно быть "ничего о Европе без Европы". У нас должны быть Соединенные Штаты, у нас должна быть россия, и мы должны вести эти переговоры, чтобы война была если не прекращена, то приостановлена. И так же, как мы это делали в 2015 году, мы обязательно должны использовать такое же прекращение огня сейчас, построить оборонную промышленность, построить гарантии безопасности в форме войск на местах. Первой линией будут Вооруженные Силы Украины, второй линией — войска партнеров на местах, а третья линия, возможно, расположена в Польше, Румынии или странах Балтии — это будет противовоздушная оборона, которая закроет небо над Украиной. Это моя формула мира, моя формула остановки войны", – сказал Порошенко.

"Сейчас Украина является самой сильной армией в Европе. Уже ни у кого нет сомнений относительно этого. Все это благодаря украинскому народу, благодаря Вооруженным Силам Украины, которые являются самыми мощными на континенте, именно благодаря им Украина до сих пор существует. Украина уже не постсоветская территория. Это уже не бывший Советский Союз. Украина является уже официально кандидатом на вступление в ЕС. И у меня есть мечта, что Украина также будет кандидатом на членство в НАТО. Потому что невозможно обеспечить стабильную ситуацию безопасности на континенте без того, чтобы самая мощная армия стала частью этой организации безопасности. И третий момент. Я не имею никаких сомнений, что уже все украинцы в своей голове сказали "прощай" России, что мы уже не вернемся к российской империи", – считает пятый Президент.

"Пожалуйста, не забывайте о НАТО, не пытайтесь найти замену НАТО в стиле Будапештского меморандума. Когда говорят, что НАТО закрыто для Украины – это не так, потому что НАТО это союз демократических государств. И те люди, которые против Украины в НАТО, однажды не будут переизбраны, или их председательство будет завершено. Но Украина будет существовать всегда. Поэтому финальная точка нашей стратегии – это членство Украины в НАТО", – подчеркнул Порошенко.