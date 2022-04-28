Порошенко рассказал о переговорах с американскими и европейскими партнерами о новых санкциях против РФ

Петр Порошенко рассказал о новых наработках по санкциям против России. Речь идет о полном энергетическом эмбарго, аресте российских танкеров с нефтью, программе "нефть в обмен на продовольствие" и санкциях против РПЦ и ее руководителя Гундяева.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "5 каналу". Порошенко отметил, что с союзниками ведется постоянная работа по усилению санкционного давления на страну-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы ведем переговоры с американскими и европейскими партнерами. Мы очень приветствуем, что сегодня сформирована комиссия, где формируются санкции – , мы готовы направить свои наработки. Так же как мы это сделали для наших партнеров", – отмечает Порошенко.

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"Позиция первая – мы должны ввести полное энергетическое эмбарго. 50% газа, который покупает Европа – это Германия. Германия заплатила за энергоносители более 30 миллиардов евро с начала войны. Почему? Когда мы имеем огромную поддержку немецкого народа, то нужно задать вопрос, чтобы были запущены немецкие атомные электростанции, – их закрытие. Потому что опасность России намного больше, чем опасность работы еще 10 лет атомных электростанций.

Если все равно вам нужно покупать российский газ, вы не можете в этом году отказаться – сделайте высокие импортные пошлины. Собирайте средства от этой пошлины на отдельном счете и направляйте их на восстановление Украины. Тогда вы финансируете не только Россию, а хотя бы частично компенсируете Украине то, что путин получает от вас деньги", – объясняет пятый Президент.

"Россия сейчас пытается обмануть мир, направляя на нетрадиционные для себя рынки Египта, Сирии, Индии и Китая. Что нужно сделать – изучить опыт, как накладывали аресты на яхты российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина. Сделайте такой же механизм для российских танкеров. И когда российский танкер вышел без указания конкретного порта назначения – остановите его, отведите в порты, слейте нефть и арестуйте танкерный флот российской федерации. Морская блокада", – настаивает на Порошенко.

"Сделайте программу вроде иранской программы "нефть в обмен на продовольствие". Средства каждого плательщика, покупающего российскую нефть или газ, должны быть сконцентрированы на отдельном счете и тратиться только на еду и медикаменты, чтобы контролировать, что ни одна копейка, ни один цент из этих средств не пойдет на оружие", - – продолжает Петр Порошенко.

Он также отметил необходимость санкций против российской церкви и ее руководителя Кирилла (Гундяева).

"Мы сегодня увидели, что они делали в Мариуполе, когда дети-сироты, женщины принудительно депортировались в российскую федерацию, что международным правом приравнивается к пыткам. Размещались в приходах и на территории имущества, принадлежащего русской православной церкви, с запретом покидать русскую федерацию в третьи страны или возвращаться домой. Это четкий прообраз концентрационных лагерей, распространенных в фашистской Германии", – считает Порошенко.

"Мы настаиваем, чтобы были применены международные санкции против руководителя русской православной церкви, окружение, которое способствует этому. Потому что они лично благословили убийство украинцев и войну против Украины. И арестовать имущество русской православной церкви", - – призвал Порошенко.

"Мы поздравляем тех священников, иерархов русской православной церкви в Украине, которые приняли очень важное решение присоединения к Православной церкви Украины, спасая верных и себя. Очень важно, чтобы суд человеческий настиг этих преступников, которые сбивают украинцев и благословляют против нас, иерархов предстоятеля русского православной церкви раньше, чем суд Божий", – резюмирует Петр Порошенко.