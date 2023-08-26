Порошенко рассказал, что будет считать победой Украины

Петр Порошенко убежден, что кроме освобождения украинской земли для победы над россией Украина должна добыть в борьбе членство в НАТО и ЕС, чтобы прекратить любые мечты безумного диктатора снова напасть на нас. Об этом он сказал в фильме "Путь воина".

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"Вот что такое – война закончилась? Может ли это украинский флаг над Кремлем? Было бы хорошо. Но не сразу. А может освобождение всей украинской территории включительно с Крымом? Звучит хорошо. А скажите мне, когда мы освободим украинскую территорию включительно с Крымом, у нас что – будут другие россияне?И эти россияне не будут нас обстреливать, не будут создавать угрозы для того, чтобы через год, два, пять снова на нас напасть?А мы снова будем отдавать жизнь лучших украинцев, чтобы спасти себя и Европу", – отметил он.

"Итак, освобождение украинской территории – это необходимое, как говорят в математике, но не достаточное. Что нужно для того, чтобы этого было достаточно? Нам нужна победа в мозгах, в головах. И нам нужно членство в НАТО, чтобы НАТО остановило любые стремления и мечты безумного диктатора снова напасть на Украину", – подчеркнул пятый Президент Украины.

"А что такое членство в НАТО? Как сказал Ландсбергис (Витаутас Ландсбергис – первый глава Парламента независимой Литвы после отделения ее от СССР (1990), членство в НАТО для Литвы – это жизнь. Это 100% верно и для Украины. Но, добавил Ландсбергис") , членство в ЕС – это хорошая жизнь. И после того, как мы выиграем жизнь, нам нужно выиграть хорошую жизнь", – подчеркнул Порошенко.