Порошенко профинансирует восстановление Музея Шухевича, уничтоженного российским 'шахедом'

Фонд Порошенко профинансирует восстановление Музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича во Львове, уничтоженного российским "шахедом". Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

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"Жить надо так, чтобы тебя помнили, а враги боялись даже после смерти. Это о наших Степане Бандере и Романе Шухевиче. Место, которое целенаправленно уничтожили сегодня россияне — не просто музей, это бывшая штаб-квартира Главнокомандующего УПА. Это место, где принимались сверхважные решения для Украины 20 века. Место, где создавалась основа украинской армии и идея независимой украинской государственности", – объясняет Порошенко.

"Русня как настоящие нацисты уничтожает нашу национальную память. Это и музей Марии Примаченко, и музей Сковороды, и университет, где учился Бандера. Но память не сожжешь ракетами. Мы с Мариной Порошенко решили отстроить уничтоженный сегодня музей Шухевича, чтобы сохранить его для потомков. Наш Фонд Порошенко профинансирует все необходимые работы", – пишет пятый Президент.

"Роман Шухевич был удивительным человеком. Он всегда знал, куда двигаться. Вначале он создал первый украинский бизнес Галиции и даже рекламировал фирму DAIMON, которая ныне называется Duracell. А благодаря деньгам не просто создал, но и финансировал огромную для того времени Украинскую повстанческую армию "За время существования УПА удалось создать целое украинское государство в подполье. Со своим правительством, со своими деньгами. Только за время существования УПА через него прошли около 400 000 украинцев. Шухевич еще тогда говорил, что мы должны бескомпромиссно бороться... Свободы нам никто не подарит" ", – отмечает Порошенко.

"Чтобы найти его дом, СССР устроил блокаду Львовской области. Было задействовано около 4 тысяч советских силовиков. Через три месяца — стук в дверь. Чекисты. Но он не пленился. Даже после гибели они привезли маленького сына Шухевича для опознания тела. Боялись , что это не он, боялись его мести. Его боятся до сих пор", – убежден Порошенко.

"Это история великого Главнокомандующего. Который смог построить государство внутри империи. Который смог создать украинскую армию с нуля. Безгранично веривший в Украину. Мы, украинцы, помним. Музей будет жить", – отмечает Петр Порошенко.