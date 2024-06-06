Порошенко призвал власти не нарушать красные линии ЕС

Для Евросоюза соблюдение демократических ценностей, свобода СМИ и политический плюрализм – это красные линии, которые нельзя нарушать.

Об этом напомнил Петр Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады, призвав власть придерживаться обязательств перед европейскими партнерами, которые оказывают Украине финансовую поддержку в рамках Соглашения относительно так называемого Ukraine Facility Plan.

"Если начинать со слов благодарности, то в первую очередь нужно поблагодарить наших европейских партнеров за поддержку Украины. Ибо эта поддержка имеет для нас стратегическое значение. Сегодняшнее голосование Рамочного соглашения по механизму поддержки – это, скорее, не о дипломатических успехах власти. Это не успех Порошенко или Зеленского. Это не успех предыдущей или действующей Верховной Рады. Это уважение и уважение жертвам Украины в Буче, в Бородянке, в Изюме, в Мариуполе. И это цена, которую Украина заплатила и платит за высокую честь стать членом Европейского Союза и, надеюсь, членом НАТО", – сказал пятый президент.

"Мы должны быть откровенными перед собой – Украина берет на себя большую ответственность. И здесь уже задача Верховной Рады реализовать и имплементировать 69 реформ, 10 инвестиционных проектов и 146 показателей, бенчмарков, которые мы должны сделать в очень короткий срок. Это уже задача наших властей", – констатировал нардеп.

"А в нынешних сложных условиях мы должны особенно помнить и о тех красных линиях, которые Европейский Союз четко отметил для украинской власти. Это полное соблюдение демократических ценностей и избегание любых проявлений эрозии демократии в нашем государстве. Это о действенной демократии и многопартийном плюрализме, в том числе в Верховной Раде. Это о борьбе с коррупцией. Это об отсутствии темников и свободе СМИ", – подчеркнул Порошенко.