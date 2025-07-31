Порошенко призвал наказать нардепов за 'турборежим' во время принятия скандального закона 12414

Те, кто были причастны к голосованию в "турборежиме" за закон, который ограничивал независимость антикоррупционных органов Украины, должны быть наказаны.

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Об этом с трибуны Верховной Рады накануне голосования за новый закон, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП, заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Я убежден в том, что должен понести ответственность каждый, кто участвовал в этом сценарии. Как будут представители парламентских делегаций представлять в структурах Евросоюза парламент и все наше государство? Как будет отвечать руководство парламента за нарушение регламента и турборежим?" – спросил Порошенко.

Он отметил, что его политсила пыталась блокировать принятие закона 12414, который возмутил общество, но "вы через свой "турборежим" прожали это и сейчас пожинаете плоды".

"Кто это решил, что Путин и российская оккупация менее опасны, чем САП и НАБУ? То, что сделала Верховная Рада 22 июля, – это не просто удар по НАБУ и САП. Это удар по нашим отношениям с партнерами, подрыв доверия партнеров к власти. А значит – остановка оружия, остановка денег, остановка санкций. Именно к этому привело ваше голосование", – заявил политик.

Он отметил, что таких разрушительных для общества ошибок можно было бы избежать, если бы в Украине существовала коалиция национального единства.

Порошенко также призвал восстановить доверие общества и западных союзников Украины, назначив руководителя БЭБ и перезагрузив ГБР.