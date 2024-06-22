Порошенко призвал Францию поддержать приглашение Украины в НАТО

Петр Порошенко встретился с советником по внешнеполитическим вопросам Президента Франции Бертраном Бухвальтером. Он поблагодарил Президента Франции Эммануэля Макрона за лидерство и креативные стратегические инициативы в поддержку нашего государства, сообщили в "Европейской Солидарности".

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Предметно обсудили движение Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО как неотъемлемых элементов достижения нашей победы над агрессором. В этом контексте приветствовал утверждение Советом ЕС рамок для переговоров о вступлении с Украиной, что открывает путь к проведению первой межправительственной конференции в рамках вступительных переговоров 25 июня в Люксембурге", – сообщил пятый Президент в соцсетях.

Также Порошенко призвал Францию содействовать приглашению Украины в Североатлантический альянс.

"Выразил надежду на активную адвокационную роль Парижа в продвижении исторического решения юбилейного Вашингтонского саммита НАТО о приглашении Украины присоединиться к Договору о НАТО", – пишет политик.

"Особое внимание было уделено вопросу укрепления демократической и энергетической устойчивости Украины", – отмечает лидер "Евросолидарности".

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко на встрече с советником Макрона призвал ускорить поставки Украине необходимого оружия