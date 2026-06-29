Порошенко призвал американских партнеров усилить поддержку Украины

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с членами Совета директоров Национального фонда в поддержку демократии (NED) США.

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Об этом политик сообщил в своих социальных сетях. Он поблагодарил американских партнеров за твердую и последовательную двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов на протяжении многих лет.

"Выразил надежду, что, несмотря на активное участие США в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, украинский трек будет оставаться одним из безусловных приоритетов деятельности Белого дома и Конгресса", – пишет Порошенко в соцсетях.

"Обсудили необходимость дальнейшего укрепления оборонных возможностей Украины, прежде всего ПВО, и ужесточения санкций против агрессора. Отметил, что украинский потенциал в сфере дальних ударов продолжает расти. Это наша так называемая "дипломатия дронов", которая уже сегодня является важным инструментом не только для отражения российской агрессии, но и для принуждения России к полному и безусловному прекращению огня и переходу к настоящим переговорам. Подчеркнул, что любая дипломатия в отношении агрессора должна опираться на силу", – отмечает лидер оппозиции.

"Не остались без внимания и вопросы внутреннего развития Украины. Обсудили состояние демократии, верховенства права и свободы слова, а также эффективную поддержку независимости антикоррупционных структур. Было подчеркнуто, что, несмотря на условия военного положения, демократия, многопартийный парламентаризм, права оппозиции и свобода СМИ не должны подвергаться необоснованным ограничениям", – пишет Петр Порошенко.