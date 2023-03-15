Порошенко приветствовал решение британского суда в пользу Украины по делу 'долга Януковича'

15 марта Верховный суд Великобритании принял решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" по кредиту по облигациям на 3 миллиарда долларов. Иск теперь будет передан на полное судебное разбирательство для расследования российской агрессии. Петр Порошенко приветствовал решение британского суда и назвал его обнадеживающим.

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Об этом пятый президент написал в Facebook.

"С 2015 года мы системно и последовательно отстаивали интересы Украины по этому делу и в переговорах с МВФ и кредиторами, и в британских судебных инстанциях. Говорил об этом раньше и подчеркиваю сегодня. Предоставленные российским агрессором $3 млрд были ни чем иной как взяткой за отказ Киева подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС", – напомнил Порошенко.

"Сегодня дело чести государства довести этот символически важный процесс до окончательной победы. Так и будет!", - подчеркнул политик.

Как известно, в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на выплату так называемого "российского долга Януковича", который фактически был политической взяткой за измену евроинтеграции нашего государства. Россия решила оспорить это решение в международных судах. В 2015 году Верховная Рада восьмого созыва ввела мораторий на погашение этого долга. В апреле 2016 года пятый Президент Петр Порошенко подписал закон, сделавший мораторий на выплату Украиной России части государственного долга бессрочным.

"Украина не должна расплачиваться за взятки, которые Путин давал Януковичу за отказ от евроинтеграции", – подчеркнул Петр Порошенко.