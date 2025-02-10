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Порошенко примет участие в Мюнхенской конференции безопасности
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко примет участие в 61-й Мюнхенской конференции безопасности в Германии. Он получил приглашение от Главы MSC Кристофа Гойсгена.
Об этом сообщил сайт "Евросолидарности".
В ходе панельных дискуссий Петр Порошенко представит свое видение путей усиления переговорных позиций Украины, укрепления безопасности на европейском континенте, важности консолидации внутреннего и трансатлантического единства.
Планируется встреча Петра Порошенко с представителями политических и деловых кругов европейских стран, а также новой американской администрации.