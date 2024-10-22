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Порошенко представил план конкретных действий для победы Украины

Мария Шевчук
Новости политики
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Порошенко представил план конкретных действий для победы Украины

Петр Порошенко представил план конкретных действий по обеспечению победы Украины. Он подчеркнул, что Украина не может себе больше позволить терять людей, территории и время. "Победу нельзя получить словами. Страна уже более 10 лет в войне, и одержать победу можно только эффективными, решительными действиями", – отмечает Порошенко.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Первое, на чем акцентирует пятый президент, – это стабилизация фронта и защита украинских военных. "Первоочередное внимание должно быть уделено ВСУ. Я требую, чтобы был утвержден и обнародован список, которым мы должны обеспечить каждого украинского воина. Речь идет о мотивации для человека, который идет служить в ВСУ, что он защищен и обеспечен. Что в этом списке? Кевларовый шлем, бронежилет, разгрузка, радиостанция, на отделение минимум 2-3 прибора ночного видения, необходимое количество радиостанций на отделение. Необходимы детекторы дронов каждому воину", – говорит Порошенко.

"Наша позиция абсолютно четкая – мы должны обеспечить ВСУ. Поэтому наша программа "Save Soldiers" ("Сохрани солдата") должна быть принята и утверждена на правительственном уровне по предложению СНБО. Поверьте, это самый эффективный способ мотивировать солдат", – убежден Порошенко. "По мобилизации – она должна быть справедлива, включая бронирование, демобилизацию и возможность ротаций", – отметил Порошенко.

"Фортификация – это то, что должно финансироваться за счет строительства дорог. Хочу подчеркнуть, что о фортификациях мы говорили с лета прошлого года. Россиянам для постройки линии Суровикина было достаточно 2 месяца. Были там и "зубы дракона", и капониры, были и блиндажи в три наката, были и десятикилометровые минные поля. А у нас фортификации не строятся, нет второй, третьей линии обороны. Нет заранее подготовленных позиций", – констатирует Порошенко.

"Следующая позиция – это бюджетное обеспечение. Надо создать специальный фонд и любые программы для Вооруженных сил, начиная от военного сбора и заканчивая военными облигациями, должны быть сконцентрированы с запретом использования этих средств для любых других программ", – отмечает Петр Порошенко.

"Следующая позиция – это собственное производство оружия. У нас все еще предприятия оборонно-промышленного комплекса, как государственные, так и негосударственные, находятся под давлением правоохранительных органов, под судебными процессами Министерства обороны, а в первую очередь прокуратуры. Это приводит к ликвидации предприятий, способных обеспечивать фронт", – отмечает Порошенко.

Он считает, что Украина способна сама производить как ракеты большой дальности вроде "Нептуна", так и средства РЭБ, дроны и другое оборудование для фронта – это лучше, чем брать подержанную западную технику, которая уже заканчивается у партнеров.

"Должна быть отдельная программа финансирования оборонно-промышленного комплекса Украины. И не тем, кто ближе к корыту, а тем, чья продукция эффективно применяется Вооруженными силами Украины и имеет убедительные доказательства эффективности применения. Это вопрос производства FPV, но не тех, что наконец-то начали поставляться, но не летают. Оборонно-промышленный комплекс – ключевая позиция нашей победы. То, что мы должны сделать, а не просить у партнеров", – говорит Порошенко.

Следующая позиция – это ужесточение санкций против России. "У нас есть только один критерий эффективности санкций: это сокращение российского экспорта. В России экспорт не должен превышать 200 миллиардов долларов в год, тогда у Путина просто физически не будет средств финансировать войну", – констатирует Порошенко.

При этом, по его словам, украинские санкции должны координироваться с западными: "Я вообще не понимаю, почему до сих пор этого не сделано. Но мы можем дублировать санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Когда у нас штатные агенты ФСБ, против которых применены доказательные санкции наших партнеров, до сих пор свободно себя чувствуют в Украине, я считаю, что это категорически неприемлемо. Есть все возможности для того, чтобы ослабить российскую разведку, российскую пропаганду, российскую экономику", – отмечает Порошенко.

Он также убежден, что украинская экономика должна быть мобилизована и переведена на военные рельсы: "В первую очередь, экономика должна быть ориентирована на обеспечение армии. Налогоплательщики, имеющие уровень налоговой нагрузки выше среднего по отрасли, должны быть защищены государством. И это главный критерий, которым мы должны руководствоваться", – отмечает Порошенко.

"Экономика должна иметь фискальное стимулирование. Когда вместо того, чтобы обложить налогами игорку, табачку, алкоголь, обдирают честных налогоплательщиков, наемных работников, это может привести к тому, что экономика уйдет в тень, люди будут продолжать уезжать из страны, и у нас просто физически некому будет работать", – предостерегает Порошенко.

Он также напомнил, что "Европейская Солидарность" предложила перераспределить из нецелевых статей в пользу военных нужд 236 млрд грн. По словам Порошенко, зарплаты госчиновников не должны превышать денежное довольствие военных на фронте.

"Критически нужно вернуть доверие общества к украинскому государству. Это очень важный пункт. Более 74% украинцев сегодня негодует коррупция. Государственные учреждения должны отвечать четким европейским критериям. Мы сделали необходимые реформы публичного сектора, необходимые конкурсные процедуры. Они, к сожалению, были уничтожены. Мы должны их восстановить", – констатирует Порошенко.

"И ключевое – это наше членство в НАТО. Вопрос приглашения является сверхактуальным. Приглашение должно корреспондироваться с реформами и гарантиями безопасности. Нас удовлетворит, если членство в НАТО Украина получит в первый день мира. Встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО состоится 4 декабря этого года. Это компетенции и полномочия этой встречи предоставить нам приглашение. Это уже после выборов в США. Украине нужно не упустить свой шанс", – отмечает Петр Порошенко.

"Мы должны принимать быстро решения, быстро реализовывать, быстро реформировать страну. Это наши эффективные шаги по приближению нашей победы", – резюмирует Порошенко.