Порошенко поприветствовал энергетические санкции США против России: Украина тоже должна показать пример

Петр Порошенко в соцсетях приветствовал важное решение Вашингтона об ужесточении санкций против российского нефтегазового сектора. Пятый Президент призвал украинские власти остановить транзит российской нефти через трубопровод "Дружба".

Видео дня

"Если хотим победить, то агрессора следует бить туда, где он максимально почувствует. Соединенных Штатов, давно и твердо говорю об угрозе российских энергоносителей для Европы и мира", – напомнил Порошенко.

"Формула их газа и нефти состоит из шантажа и порабощения, убийства и крови. Других молекул у них нет! Чем больше ограничений мы наложим на возможности путина продолжать получать доходы от нефтегазового сектора, тем слабее станет наш общий враг и сильнее будет позиция Украины", – убежден Порошенко.

"Как и Соединенные Штаты Украина должна показывать пример противодействия российским энергетическим влияниям. На это направлена наша законодательная инициатива о прекращении транзита российской нефти через территорию Украины. Только совместными действиями можно одолеть агрессора. Так и будет!" – резюмирует Петр Порошенко.

Ранее фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект о запрете транзита российской нефти и газа через территорию Украины. По словам Порошенко, россия ежегодно зарабатывает на транзите миллиарды долларов, идущих на войну против нашего государства.

"Ежедневно нефтепровод "Дружба" транспортирует 300 тысяч баррелей российской нефти при текущей цене на марку российской нефти Юралс превышает 20 миллионов долларов в день. , поступающие в Россию. В целом за 2025 год россия планирует получить 7,5 миллиарда долларов только от продажи нефти через украинский транзит. 13 миллиардов, и это ровно 10% российского военного бюджета", – сказал Порошенко во время брифинга. Он призвал все фракции поддержать законопроект о запрете транзита российской нефти.