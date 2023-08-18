Порошенко передал технику и оборудование спецназовцам 'Азова', которые служат на востоке. Фото и видео

Петр и Марина Порошенко во время поездки на восточный фронт передали отдельному отряду спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины три тентованных грузовика DAF, а также передвижную авторемонтную мастерскую, электротехнику и снаряжение. Военнослужащие отмечают: авто на фронте – критическая и всегда актуальная потребность.

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"Нам сегодня привезли три тентованных автомобиля DAF, один DAF есть машиноремонтный, десять генераторов, кариматы, сварочные аппараты, холодильники и морозильные камеры… Мы очень благодарны Петру Алексеевичу за помощь. Автомобили мы используем для подвоза боекомплекта, так как мы – артиллерия, и это очень помогает нам эффективнее выполнять свою работу", – рассказал один из "азовцев" Владимир.

В свою очередь, Порошенко подчеркнул, что полк "Азов" – образец стальной мощи, мужества и героизма.

"Эти ребята из отряда спецназначения "Aзов" прибыли, чтобы усилить Донецкое направление. А мы закрываем для них вопросы логистики. Три усиленных бельгийских DAF – лучшее, что имеем для военных. И также ребята попросили один ПАРМ, который поможет сократить плечо логистики, и тогда подведенную технику не нужно вывозить в соседнюю область или страну. "Азовцы" все будут ремонтировать сразу на позициях", – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что и дальше его команда будет поддерживать "азовцев".

"Мы очень гордимся вами, ребята. Честь – помогать лучшим", – отметил пятый президент Украины.

В общей сложности во время этой поездки Фонд Порошенко и "Дело громад" передают партию техники для военных более чем на 20 миллионов гривен, часть усилит способности "азовцев".

"Я горжусь тем, что общее количество грузовиков, которые мы законтрактуем, будет 500 и они будут фактически в каждой бригаде ВСУ. А теперь уже, благодаря нашим переговорам, мы добавляем это и в Национальную гвардию. От всей нашей команды я хочу только поблагодарить вас, сказать, что мы вместе и мы точно с вами приближаем победу", – сказал Петр Порошенко.