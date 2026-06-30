Порошенко озвучил три вопроса, стоящие перед Радой накануне летних каникул

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал вернуть 40 млрд грн в бюджет Минобороны, а не тратить их на кэшбэк и другие нецелевые расходы.

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Об этом политик сообщил во время выступления в Верховной Раде. Он подчеркнул, что сейчас нужно объединить усилия, чтобы заставить Путина прекратить огонь.

"До летнего перерыва в работе Верховной Рады осталось всего две пленарные недели. Мы должны дать ответы в первую очередь на три следующих вопроса. Что еще мы можем сделать для усиления боеспособности Вооруженных Сил Украины? Второе: как ускорить принятие евроинтеграционного законодательства, если обязательства по этому взяло на себя все государство Украина? И третье: раз уж в эти дни мы так много говорим о Конституции, как обеспечить ее реальное выполнение, а не только торжественное цитирование?", – отметил лидер оппозиции.

"Начну с позитива. Я был очень рад услышать в это воскресенье из уст Президента слова об армии, о языке, о вере и о ЕС. Я очень рад, что его выступление началось со слова "единство". Ведь создание коалиции национального единства в Верховной Раде поддерживают шестьдесят процентов украинцев. Единство, потому что в условиях, когда нет монобольшинства, нужно формировать правительство национального единства и давать ответы на те вызовы, которые на сегодняшний день существуют", – подчеркнул Порошенко.

"Второе. Украина поддержала готовность к всеобъемлющему режиму прекращения огня. Мы больше не позволим Путину втянуть нас в пустые дискуссии о гарантиях безопасности и о мирном соглашении. Огонь нужно прекратить немедленно и безоговорочно. Очень хорошо, что это поручено нашей переговорной группе, но для этого есть лучший дипломат, самый опытный, который умеет говорить на языке, понятном Путину. Это Вооруженные Силы Украины. И в этих условиях "Европейская Солидарность" требует вернуть Вооруженным Силам 40 миллиардов на вооружение, а не дерибанить их из Резервного фонда на кэшбэк решением правительства", – сказал лидер партии.

"Сегодня в пятнадцать часов состоится ещё один тест. Это заседание Верховного Суда по отмене неконституционных, незаконных санкций против лидера оппозиции. Требуем обеспечить защиту независимости судейского корпуса. И сейчас нужно не писать новую Конституцию, а соблюдать старую", – подчеркнул Порошенко.