Порошенко объяснил ценность столетней сделки Украины с Великобританией

Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией определяет членство Украины в НАТО как реальную гарантию безопасности для нашего государства. Но для этого Украина должна провести соответствующие реформы.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за ратификацию соглашения. Он подчеркнул, что его политсила поддерживает это решение и будет голосовать за него.

"Почему же мы голосуем? Потому что в Соглашении указана необходимость членства Украины в НАТО как единой стратегической позиции обеспечения безопасности. Членство Украины в НАТО предусматривает внутренние реформы. Об этом – Резолюция Европарламента. Об этом говорила Мецола. И очень важно, чтобы власть услышала это", – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что недавно вернулся из Великобритании, где встречался с чиновниками и политиками, которые еще раз подтвердили, что "Великобритания является нашим надежным партнером". Вместе с тем он признал, что "соглашение носит исключительно символический характер".

Говоря о пути Украины в НАТО, он подчеркнул, что "там есть демократия, там есть свобода, там есть оружие, там есть оборонная промышленность, там есть финансы, там есть безопасность и независимость Украины".