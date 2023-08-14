Порошенко объяснил, почему РФ усиливает ракетные атаки и что нужно Украине для ускорения контрнаступления

Петр Порошенко передал союзникам слова благодарности от украинских военных, в частности, за ракеты Storm Shadow. Пятый президент объяснил, почему Россия теряет инициативу на поле боя и что нужно Украине для ускорения контрнаступления.

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Об этом Порошенко сказал в эфире британского телеканала GB News.

Отвечая на вопрос, почему Россия усиливает ракетные атаки, особенно на южные города Украины, Порошенко сказал: "Россия не имеет успеха на поле боя. Если же говорить о южном направлении действий украинских Вооруженных Сил, то именно об этом свидетельствует то, что россияне очень сильно обстреливают Запорожье, Херсон, Одессу, Сумы, это российская реакция на эффективность действий ВСУ, мы имеем определенный осторожный успех, беря Урожайное и медленно двигаясь в направлении Мелитополя и Бердянска, но главное, что у России нет инициативы, они пытались перехватить инициативу, но напрасно . Россия не держит ситуацию под контролем", – сказал Порошенко.

"Для того чтобы украинская контрнаступательная операция была более успешной, нам нужны системы радиоэлектронной борьбы, нам нужны контрбатарейные системы и, безусловно, нам нужен F-16 как самолет для прикрытия, чтобы остановить доминирование России в украинском воздухе.

Тем, кто ожидает скорого контрнаступления ВСУ, Порошенко напомнил: "это не голливудское кино, это тяжелая работа, очень кровавая, мы платим очень дорогую цену за деоккупированную украинскую землю. Поэтому я хочу поблагодарить наших британских партнеров, прежде всего за их ракеты большой дальности Storm Shadow И не только от своего имени, потому что я еженедельно на поле боя, и я просто хочу передать вам месседж от наших солдат, от наших офицеров.Storm Shadow помогает нам уничтожать российские боеприпасы, российские центры связи, усилить нашу наступательную операцию . Вы демонстрируете себя как настоящие партнеры, мы чувствуем ваше плечо", – сказал Порошенко.

Пятый президент в очередной раз подчеркнул, что единство внутри Украины и в мировой антипутинской коалиции крайне важно для победы.

"И президент Зеленский, и я – мы все солдаты, и у нас нет другого приоритета, кроме как освободить нашу оккупированную землю, просто защитить суверенитет, территорию и целостность Украины, заставить Россию уйти из Украины. Мы должны сохранить единство внутри Украины и сохранить единство в мире. И, безусловно, я абсолютно уверен, что Путина нужно остановить здесь, в Украине, не подпустить его ни к какой другой европейской стране", - подчеркнул Порошенко.