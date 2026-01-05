Порошенко обвинил власть в искусственном затягивании дела о незаконных санкциях

Представительница президента Украины Владимира Зеленского не явилась на заседание коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, где продолжается рассмотрение иска Петра Порошенко об отмене незаконного указа о введении санкций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Европейской солидарности".

По словам Порошенко, власть боится решения Верховного Суда и искусственно затягивает процесс. Он отметил, что является единственным государственным деятелем, против которого одновременно введены санкции властями государства-агрессора и украинскими властями.

"Всему миру, всей стране очевидно – санкции против меня как лидера оппозиции, как пятого президента были незаконными, неконституционными, безосновательными. Единственной тактикой власти с самого начала было затягивание процесса. Решение по этому поводу абсолютно реально было принять еще в мае", – заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что уже 11 месяцев лишен "конституционных прав как гражданина, как депутата, как лидера оппозиции".

"Нет никаких иллюзий в том, что они не выиграют это дело. Единственная выигрышная для них тактика – это тянуть 11 месяцев", – сказал политик.

Он добавил, что последние семь лет является объектом незаконного уголовного производства, политического давления, рейдерства и нарушения избирательных прав.

"Я являюсь одним из немногих, кому запрещены сделки. Это означает, что я не могу открыть избирательный счет, я не могу подписать избирательные документы, я не могу участвовать (в выборах. – Ред.)", – заметил Порошенко.

Напомним, в ходе рассмотрения дела стало известно, что часть документов, на основании которых были введены санкции, была подана в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания указа президентом.

Также суд приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года, которым Европейский суд по правам человека признает, что подсанкционные лица в Украине не имеют достаточной возможности защищать свои права и надлежащих процессуальных гарантий против произвола во время судебного пересмотра решения о применении санкций. Представители президента и Кабмина пытались возразить против приобщения решения ЕСПЧ к материалам дела, однако суд поддержал ходатайство стороны Порошенко.

На предыдущих заседаниях Верховного Суда, в частности, изучали доказательства фальсификации решения о санкциях против Порошенко. Адвокаты Порошенко продемонстрировали фильм производства телеканала "1+1", где Зеленский прямо признал, что СНБО – это его оружие и он его применяет.

На закрытом заседании суда коллегия судей рассматривала документы с грифом ДСП (для служебного пользования), на основании которых было принято решение СНБО. Как сообщил адвокат Илья Новиков, никаких адекватных объяснений, почему все же власти понадобилось в течение нескольких часов срочно вводить санкции против пятого президента, в документах нет. Кроме того, часть документов, предоставленных ответчиками, была сфальсифицирована, отметил он. Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены с воспитательной целью.

Ранее представитель президента Зеленского в Верховном Суде признала, что в подписанный указ о ведении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".

Как ранее сообщил адвокат Игорь Головань, 31 июля вступило в силу решение Винницкого окружного административного суда по иску Петра Порошенко к аппарату СНБО и секретарю СНБО. Суд отметил, что действующее законодательство Украины не предусматривает возможности исправления ошибок или внесения изменений в нормативно-правовые акты, в том числе решений Совета национальной безопасности обороны Украины и указов президента вне установленной процедуры принятия соответствующего акта.

Представительница президента Зеленского ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Порошенко.

Следующее заседание назначено на 30 января, однако адвокаты Порошенко прогнозируют, что власти будут пытаться его также перенести.