Порошенко об Украине в НАТО: если вы утверждали, что дверь в Альянс открыта – дайте нам войти

Принявший участие в Парламентской ассамблее НАТО Петр Порошенко рассказал журналистам о ключевых решениях сессии. Пятый президент объяснил, что бюрократические решения принимаются в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, но политическая составляющая нарабатывается в формате Парламентской ассамблеи.

Видео дня

"Очень важно, что нам сегодня удалось включить в резолюцию Ассамблеи слово "приглашение". И это можно интерпретировать так, что Парламентская ассамблея НАТО обращается, чтобы Украину пригласили и пригласили Зеленского для участия в Вильнюсском саммите", – отметил Порошенко.

По словам пятого президента, в мире не существует другой гарантии безопасности, чем членство Украины в НАТО. Поэтому главный месседж, который он озвучивал во время двусторонних встреч: "Если вы много лет утверждали, что двери НАТО для Украины открыты, то простая просьба – дайте нам войти".

"Очень важно, что в резолюцию включена ключевая позиция – двери НАТО для Украины должны быть открыты, в том числе и потому, что в Конституции Украины записано будущее членство Украины в НАТО", – отметил пятый президент.

Он также подчеркнул, что решения об изменениях в Конституцию о членстве Украины в ЕС и НАТО были правильными и своевременными.

"Еще одна позиция, которую удалось сделать прямо во время пленарного заседания, – признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Причем было подчеркнуто, что в первую очередь за их действия в Украине, но и в странах Африки, и по всему миру "Вагнер "должен понести ответственность, а также те в российском руководстве, кто его прикрывал", – объясняет Порошенко.

По его словам, еще одно важное решение – это признание Ирана и Беларуси соучастниками агрессии России: "И это уже на уровне НАТО. Для нас эта позиция принципиальная".

Порошенко также отметил, что фиксация в документе российской идеологии рашизма крайне важна. "Парламентская ассамблея НАТО почти единогласно приняла резолюцию, в которой содержится термин "рашизм" как российская идеология, которую (в РФ) используют против Украины. Это и геноцид, это и убийства. Это полная калька из Гитлера, из фашизма, со всеми вытекающими последствиями", – резюмирует Порошенко.