Порошенко на Украинском молитвенном завтраке в Вашингтоне: чтобы Зло не победило, Добро должно быть объединенным и сильным

Петр Порошенко выступил с речью на украинском молитвенном завтраке в Вашингтоне. "Весь мир сейчас смотрит на Соединенные Штаты. Я верю в неизменное лидерство США, в частности, из-за религиозности американских граждан. Это означает, что граждане США отлично различают Добро и Зло. И видят место своей страны на стороне Добра, свободы и мира. В таком видении основа твердого лидерства Америки", – подчеркнул Порошенко.

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"Я убежден, что именно так видит свое лидерство президент Трамп, и я верю, что он продемонстрирует это поддержкой Украины и прекращением российской агрессии", - сказал Порошенко.

"Великая Христова правда в том, что человек должен быть свободен. Свободна от греха, от гнета и рабства. Украинцы сегодня и сражаются за то, чтобы не попасть в рабство и не погибнуть", – сказал Порошенко.

"Быть сильными – значит быть объединенными. Это значит не разрешить врагам посеять зерно сомнения в идеях и ценностях, которые мы все отстаиваем. В ценностях мира, где нет места для агрессии и завоевания. Мир должен быть таким, чтобы агрессор даже не думал о новой войне. Мир через силу – это правильный путь, потому что мир по слабости означает капитуляцию. Поэтому мы должны сделать США сильнее, НАТО сильнее и Украину сильнее, чтобы выиграть эту войну", – убежден пятый Президент.

"Не может захватническая война давать агрессору желаемое – в признании за ним захваченных территорий, людей, ресурсов. Потому что он придет снова, а потом пойдет дальше", – сказал Порошенко. Он напомнил, что не может быть компромиссов по независимости, территориальной целостности Украины, нашей армии, украинскому языку и поместной Украинской Православной церкви.

"Это в равной степени касается и свободы выборов. Выборы должны быть проведены при создании соответствующих условий после заключения мира. Потому что выборы должны быть свободными, честными и демократическими, без давления конкурентными. Ни Украине, ни миру не нужны такие ослабляющие нашу страну выборы и на которых в выигрыше окажется путин. Выборы не должны проходить до начала переговорного процесса и во время начавшегося уже сейчас переговорного процесса", – отметил Порошенко.

"Больше давить на Россию, чтобы она назначила хотя бы одни демократические выборы в российской истории. И уже пора говорить о нелегитимности путина – потому что это правда", – сказал Порошенко.

"Здесь сегодня представлены разные политические силы, но мы имеем полный консенсус по поводу стратегической важности наших отношений с Соединенными Штатами Америки. Ведущая роль в США является залогом нашей безопасности. В конце концов, что в интересах Украины, то и в интересах США. Весь Свободный мир сейчас под угрозой извне, когда силы тирании совершают вооруженные нападения и террор. И изнутри, когда те же силы тирании используют ложь, взяточничество и коррупцию против основ свободного мира. Чтобы наш общий дом не был разделен и уничтожен, мы должны вместе найти правильные ответы на действия врага", – подчеркнул Петр Порошенко.