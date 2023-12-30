Порошенко: год назад в Херсоне открылась волонтерская пекарня, которая работает, несмотря на обстрелы россиян

Год назад в Херсоне начала работу волонтерская пекарня, которую организовали активисты ОО "Справа Громад". Технику для пекарни – хлебопечки, генератор, систему очистки воды – привез Петр Порошенко.

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Местные власти пытались препятствовать работе пекарни, однако активисты, несмотря на препятствия и постоянные обстрелы россиян, наладили выпекание свежего хлеба. Его бесплатно раздают военным и горожанам, нуждающимся в помощи.

Петр и Марина Порошенко, а также сопредседатели "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко и Артур Герасимов во время поездки на южный фронт заехали в Херсон и встретились с активистами в пекарне. Для нужд пекарни привезли много муки и других необходимых продуктов.

"В Херсоне сейчас очень тяжело. Херсон бомбят русские. Хочет превратить жизнь в Херсоне в настоящий ад. И потому те, кто не просто живет здесь, но и реализует гуманитарные проекты, поддерживающие Вооруженные Силы, поддерживает мирных жителей - настоящие герои", - говорит Порошенко.

"Сегодня - год, как зародился проект "пекарня в Херсоне". За этот год наша пекарня одолела немало препятствий. Ей ставили "палки в колеса" "полезные идиоты". Ее хотел уничтожить враг, обстреляв здание и повредив одну из хлебопечей. Но пекарня выстояла! Вопреки всему", – говорит Порошенко.

"Она выстояла благодаря любви и великому сердцу нашей Оксаны Погомий. Которая ежедневно с риском для жизни делает такое важное дело — помогает тем, кто в этом нуждается. Благодарен всей нашей команде ОО "Справа Громад" в Херсоне, которая ежедневно выпекает непокоренный херсонский хлеб для воинов и гражданских. Они – едва ли не единственные на весь город. Потому что через год здесь так и не открылись хлебзаводы", – замечает пятый Президент.

"Это – самый вкусный хлеб в моей жизни. Я счастлив, что, несмотря ни на что, херсонцы имеют этот неистово ароматный хлеб. Очереди за ним стоят до сих пор", – говорит Порошенко.