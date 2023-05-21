Порошенко: членство Украины в НАТО – это единственная гарантия мира, безопасности и стабильности для всего свободного мира

Петр Порошенко, участвующий в сессии Парламентской ассамблеи в НАТО в Люксембурге, во время встречи с делегацией Европейского парламента подчеркнул, что членство Украины в Альянсе – это единственная гарантия мира, безопасности и стабильности не только для украинцев, но и для всего свободного мира.

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По словам пятого президента, речь идет о том, как максимально ускорить вступление Украины в НАТО.

"Это мой главный месседж на Парламентской ассамблее НАТО, которая проходит в Люксембурге. Только что завершили встречу с делегацией Европейского парламента в ПА НАТО. Говорили не о том, быть Украине или нет в Альянсе. А о том, как обеспечить наше членство быстрее", – сообщил Порошенко в Facebook.

"На всех встречах подчеркиваю, что нашим союзникам членства Украины в НАТО бояться не надо. Пусть боится Россия", – пишет Порошенко.