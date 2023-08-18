Выход России из зернового соглашения не означает, что она имеет право заблокировать прохождение гражданских судов с невоенными грузами в украинские порты. Это нарушение свободы мореплавания, действующее с незапамятных времён и уважаемое всеми участниками международного сообщества в течение длительного периода истории, не говоря о международных конвенциях по современному морскому праву. Агрессивная Москва почему-то решила, что она может устанавливать свои правила игры на международной арене. Поэтому Киев призвал международное сообщество приструнить Россию и поддержать идеи прохода международных судов в украинские порты, используя исключительно территориальное море Турции, Болгарии, Румынии, как стран-членов НАТО, и Украины. Однако 13 августа в районе турецких территориальных вод патрульный корабль "Василий Быков" Черноморского флота РФ прибег к силовой провокации против сухогруза "SUKRU OKAN" под флагом Палау и с турецким экипажем, направлявшимся в украинский порт Измаил в нижнем течении Дуная.

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Со своим выходом из "зернового соглашения" Россия больше не имеет права осуществлять контроль судов, направляющихся в украинские порты. Силовая провокация россиян против судна "SUKRU OKAN" создавала физическую опасность для его экипажа и была посягательством на чужую собственность. Провокации российского флота в непосредственной близости к территориальным водам Турции стали враждебным актом в отношении этой страны и НАТО в целом. Поведение флота РФ к гражданским судам может расцениваться как пиратство и требует решения с привлечением флота международной коалиции. Турция в связи с инцидентом с судном "SUKRU OKAN" в Чёрном море предупредила Москву избегать действий, ведущих к эскалации напряжённости в регионе. Об этом заявили в Директорате по коммуникациям администрации президента Турции. В директорате подчеркнули: "Заявления о том, что "российские солдаты совершили рейд к турецкому судну “SUKRU OKAN”, на что турецкое правительство не отреагировало", содержат манипуляции".

Отмечается, что российская сторона была "надлежащим образом проинформирована, чтобы она больше не допускала таких попыток, ведущих к эскалации напряженности в Чёрном море". В ведомстве также указали, что хотя владелец судна "SUKRU OKAN" является турком, но судно шло не под флагом Турции. 13 августа российские военные открыли предупредительный огонь по сухогрузу "SUKRU OKAN" под флагом Палау, следовавшего в украинский порт Измаил. Министерство иностранных дел Украины осудило провокационные действия РФ.

16 августа т.г. контейнеровоз "Joseph Schulte" впервые отправился из Одессы в Босфор установленным Украиной "временным морским коридором". "Временный морской коридор" установлен Украиной в согласии с Международной морской организацией (ИМО) как альтернатива "зерновому соглашению", из которого вышла РФ. "Joseph Schulte" отправился в рейс ровно через месяц после последней отправки судна в рамках соглашения с РФ и засвидетельствовал, что "зерновой коридор" возможен и без Москвы. Временный морской коридор проложен в территориальных водах (12-мильной зоне) Украины, Румынии, Болгарии и Турции, на которые распространяется суверенитет этих государств. С выходом из "зернового соглашения" Россия потеряла полномочия проверять судна, двигающимся по новому морскому коридору. Любые провокации РФ против судов, курсирующих "временным морским коридором", будут грубым нарушением международного морского права и посягательством на суверенитет прибрежных государств.

Грузовое судно Joseph Schulte, вышедшее из порта Одесса, прибыло в Стамбул 18 августа и пересекло пролив Босфор. Это судно стало первым, что воспользовалось украинским коридором для экспорта зерна по Чёрному морю. Судно Joseph Schulte под флагом Гонконга вышло из порта Одессы утром в среду. Оно имеет на борту 30 тысяч тонн груза (2114 контейнеров), в том числе с продовольствием. Судно принадлежит компании по морским услугам Bernhard Schulte Shipmanagement, входящей в немецкую группу Bernhard Schulte. Судно сейчас находится уже в Мраморном море.

На прошлой неделе Военно-морские силы Украины объявили о временных коридорах для торговых судов, следующих в или из черноморских портов Украины. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что коридор в первую очередь используется для эвакуации судов из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный. Перед этим последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. 17 июля Кремль заявил о прекращении зернового соглашения и о возможности возвращения к реализации черноморских договоренностей, как только российская часть зернового соглашения будет исполнена. После этого Россия усилила атаки на регион Одессы, в том числе на инфраструктуру портов.

Вместе с тем, Служба безопасности Украины сообщила об успешном применении морских дронов SeaBaby собственной разработки. Развитие программы морских дронов в Украине — это ответ на агрессию РФ в Чёрном и Азовском морях. Действия Украины в Чёрном море адекватны угрозам, создаваемым российским флотом. Военно-морские силы Украины заранее предупредили, какие именно объекты считаются целями. Все поражённые морскими дронами цели законны, согласно украинскому законодательству и нормам международного права. Морские дроны зарекомендовали себя как успешное средство ведения боевых действий: на их счету поражение российских крупного десантного корабля "Оленегорский горняк" вблизи Новороссийска, танкера SIG рядом с керченским проливом и повреждение Керченского моста. Морские дроны способны действовать по всей акватории Черного моря, так что безопасных мест для российского флота теперь здесь больше не существует.