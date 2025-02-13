"Попытка власти отвлечь от ситуации на фронте": опрос показал, как украинцы относятся к санкциям против Порошенко

Значительная часть украинцев воспринимает возможные санкции против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко как политический шаг. При этом он остается самой узнаваемой оппозиционной фигурой, хотя многие опрошенные не видят среди политиков настоящих оппонентов власти.

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Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 31% респондентов считают санкции против Порошенко попыткой отвлечь внимание общества от ситуации на фронте. Еще 24% опрошенных видят в этом стремление нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и выборов, 27% – усилия правоохранительных органов наказать виновных, в то время как 19% затруднились с ответом.

Кто является лидером оппозиции в Украине

Кроме вопроса санкций украинцы рассказали, кого считают главным оппозиционным политиком. Респондентам предлагали список из шести публичных лиц или же они могли назвать свой вариант.

56% опрошенных смогли выбрать публичное лицо из списка, то есть назвать кого-то, кого считают лидером оппозиции. И больше всего голосов получил Петр Порошенко – 24%.

Среди других публичных лиц, которые считаются оппозиционными лидерами, были Сергей Притула (9%), Юлия Тимошенко (8%) и Дмитрий Разумков (7%). Юрия Бойко и Алексея Арестовича лидерами оппозиции считают только 3% опрошенных.

В то же время 16% респондентов полагают, что в Украине нет настоящей оппозиции, а еще 2% заявили, что оппозиционных лидеров несколько.

Также больше всего опрошенных украинцев положительно оценивают работу фракции "Европейская солидарность": 35% считают, что ее деятельность идет на пользу Украине, а 34% думают, что она скорее препятствует развитию.

Исследование проводилось с 2 по 6 февраля 2025 года в формате телефонного интервью. Опрошены 1000 граждан в возрасте от 18 лет, проживающие на подконтрольной территории Украины. Статистическая погрешность результатов не превышает 4,1% для наиболее распространенных ответов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 12 февраля, объявил о новых санкциях, принятых на заседании СНБО, однако не назвал фамилий.

Впоследствии стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины и лидера "ЕС" Петра Порошенко. Решение будет опубликовано в четверг, 13 февраля.

Сам Порошенко назвал такое решение "антиконституционным и политически мотивированным с абсолютно незаконными ограничениями".

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