Страна-террорист Россия после непродолжительного "затишья" возобновила ядерную риторику в своей гибридной агрессии против стран Запада. Недавно оккупанты обвинили Европейский Союз в попытке создания ядерной бомбы и пожаловались на это Соединенным Штатам.

Такая риторика РФ говорит о попытке вбить клин между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Об этом пишет Институт изучения войны.

Ядерная риторика РФ

Аналитики отмечают, что Кремль продолжает скоординированную информационную кампанию, направленную на усиление риторики ядерной эскалации в попытке рассорить США и страны ЕС. Служба внешней разведки России 8 апреля заявила, что лидеры ЕС обсуждают развитие потенциала по производству ядерного оружия.

Также россияне заявили, что пожаловались Соединенным Штатам и попросили американцев помочь предотвратить разработку ЕС ядерного оружия. Эксперты объяснили, что российская разведка выдвигает безосновательные обвинения в рамках усилий Кремля по разрыву отношений между США и ЕС в пользу России.

Гибридная агрессия

Россия пытается представить Европейский Союз как страны, действующие против ядерных интересов США. Кремль часто использует Службу внешней разведки для подкрепления безосновательных заявлений о ядерных амбициях Украины и для угроз ядерным оружием Украине, Великобритании и Франции.

Аналогичным образом, в феврале 2026 года Служба внешней разведки России без каких-либо доказательств обвинила Великобританию и Францию ​​в попытке передать Украине "грязную бомбу", что, вероятно, должно было сорвать дискуссии о гарантиях безопасности Украины со стороны Запада.

