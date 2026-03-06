"При военной необходимости": Финляндия введет закон, который позволит развертывание ядерного оружия на ее территории

Министерство обороны Финляндии предлагает изменения в закон, которые позволят развернуть ядерное оружие на территории страны в случае военной необходимости. Речь идет о возможности ввоза, транспортировки и размещения соответствующего вооружения.

По информации пресс-службы Минобороны страны, законопроект связан с интеграцией страны в систему коллективной обороны НАТО. Однако речь не идет о постоянном размещении оружия на территории Финляндии.

Новые законодательные изменения предусматривают, что ввоз, транспортировка и размещение ядерного оружия будут разрешены исключительно в случае военной защиты Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества.

"Законодательная поправка выведет участие Финляндии в ядерном сдерживании НАТО на уровень, сопоставимый с уровнем ближайших партнеров Финляндии", – пояснили в правительстве страны.

Действующее законодательство страны, принятое до вступления в НАТО, запрещает такие действия. Однако ожидается, что парламент Финляндии в ближайшее время рассмотрит и проголосует за поправки.

Напомним, Франция начала углубленный диалог с рядом стран НАТО по укреплению безопасности Европы с помощью своего ядерного оружия. В Польше и Швеции уже подтвердили переговоры с Парижем по "ядерному зонтику".

Также OBOZ.UA сообщал, впервые со времен холодной войны Европа рассматривает создание собственной системы ядерного сдерживания. Обсуждения происходят на фоне перевооружения.

