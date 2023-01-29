Попытка российских спецслужб расшатать ситуацию на Закарпатье провалилась: на акцию вышли 15 человек

Попытка российских спецслужб расшатать ситуацию на Закарпатье провалилась. В итоге, на их акцию вышли 15 человек.

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Как сообщает Infodnes, заранее спланированная провокация российских спецслужб у посольства Украины в Будапеште не удалась. дело том, что акция была небольшой и социально незначительной.

Отмечается, что на мероприятии собралось всего 15 человек. При этом, старше 60 лет.

"Активисты" тесно связанных с Россией граждан Венгрии, именующие себя Мадьяр Бекекер, не стали проводить 28 января полномасштабную акцию протеста у посольства Украины в Будапеште с требованием к властям Украины остановить мобилизацию венгров из Закарпатской области, Украина", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в мероприятии приняли участие те же люди, которые открыто сотрудничают с посольством РФ в Венгрии и руководители которых неоднократно участвуют в провластных форумах в Иране.

"Само мероприятие было настолько небольшим, что журналистов или блогеров, освещающих мероприятие, было гораздо больше, чем участников. И вот 28 января 2023 года на противоположной от Посольства Украины стороне улицы прошло мероприятие под лозунгом "Протест против насильственной мобилизации закарпатских венгров", – говорится в сообщении.

По слова журналистов, эта "акция протеста" является частью запланированной российскими спецслужбами кампании по дестабилизации ситуации в регионе.

"И Венгрия, и Российская Федерация преследуют свои цели в этой дезинформационной кампании. Официальный Будапешт пытается получить новые возможности для дальнейшего вмешательства в жизнь Закарпатья. Москва хочет спровоцировать очередное противостояние между венграми и украинцами. Акцию возле посольства Украины в Венгрии проводят те же люди, которые открыто сотрудничают с посольством России в Венгрии, а их лидеры также будут участвовать в провластных форумах в Иране", – пишет СМИ.

В то же время, венгры подняли оценку на высший уровень. Незадолго до этого события МИД Венгрии объявил "жесткую" мобилизацию среди закарпатских венгров.

"Относительно попыток поссорить проживающих в Закарпатье украинцев и венгров. В Венгрии агенты России распространяют ложную информацию о закарпатских венграх. Подобную информацию распространяют и в Украине. Цель ясна – настроить закарпатских венгров и украинцев одних против других. Хочу ответить всем агентам России и в Украине, и в Венгрии, которые распространяют ложь: Закарпатские венгры – добропорядочные граждане Украины. Тысячи закарпатцев всех национальностей (и венгры в том числе) взяли в руки оружие и пошли воевать, потому что мы не хотим, чтобы российские оккупанты пришли в Закарпатье и убивали наших родных. Мы все помним, как это было в прошлом веке, помним о "маленьком роботе" и концлагерях для венгров, которые организовали россияне", – заявил ужгородский активист Федор Шандор.

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