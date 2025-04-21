Попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась, – руководитель ЦПД

В канун Пасхи, 19 апреля, российский диктатор сделал "жест доброй воли", объявив о "праздничном перемирии". Впрочем, попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась.

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Об этом в Telegram написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он добавил, в частности, что информационная операция россиян, целью которой было обвинить Украину в срыве перемирия, провалилась, в том числе в западном инфополе.

Но и сама Россия не соблюдала объявленное ею же прекращение огня, и местами использовала ситуацию для подготовки к возможным новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях продолжала бои.

"Конечно, если бы Россия хотела бы действительно завершить войну, то "пасхальное перемирие" для начала можно было бы продлить на 30 дней. И, конечно же, очень целесообразно предложение президента Украины об отсутствии ударов ракетами и дальнобойными дронами по гражданским", – отмечает Коваленко.

Он также считает, что скоро станет ясно, действительно ли Россия нацелена на прекращение войны.

"Пока этого не видно. Еще раз отмечу, попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле. Это важно", – резюмировал Коваленко.

Ранее сообщалось, что на самом деле в объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие" мало кто верил. Впрочем, Россия доказала это действиями и не следует тому, что сама предложила.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля глава Кремля Владимир Путин цинично объявил о перемирии на Пасху и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Впрочем, с начала суток, 20 апреля, российская оккупационная армия продолжает боевые действия. По состоянию на 12:00 наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантами дронов.

Уже вечером, 20 апреля, в Кремле заявили, что Путин не давал указания продолжать так называемое "пасхальное перемирие". Так с полуночи – официальное завершение режима тишины, которой на самом деле и не было. Потому что Россия обстреливала Украину даже во время действия "перемирия", а теперь им уже повод не нужен.

По данным WSJ, на фоне угроз Вашингтона прекратить усилия по мирному урегулированию войны в Украине объявленное "пасхальное перемирие" стало для Кремля легкой дипломатической победой. В частности, Путин считает, что "тишиной на 30 часов" показывает готовность идти на уступки.

Журналист Виталий Портников заявил, "пасхальное перемирие" – это маневр Путина, который прежде всего связан с желанием удержать США за столом переговоров. Ведь Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" приостановить усилия по урегулированию войны.

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