'Как объявить голодовку между завтраком и обедом': в Чехии высмеяли 'пасхальное перемирие' Путина

В объявленное российским диктатором Владимиром Путиным " пасхальное перемирие " мало кто верил. Впрочем, Россия доказала это действиями и не следует тому, что сама предложила.

Видео дня

Глава МИД Чехии Ян Липовский один из тех, кто высмеял громкие заявления террористов по поводу пасхального прекращения огня. По его мнению, предложенное Путиным перемирие это все равно что голодать между завтраком и обедом, но тайно есть конфеты.

"Атаки продолжаются. И это факт. Украина сообщает, что было несколько нападений, поэтому объявлено таким образом перемирие – это скорее медийный трюк, чем реальность", — сказал Липовский.

Он также выразил сомнение, что Россия хочет закончить войну, напомнив, что она отказывается соглашаться на 30-дневную остановку огня, на которую согласилась Украина.

"Путин никогда на это не соглашался и стал выдвигать другие условия. Надо смотреть на реальность, а не на слова", – подчеркнул дипломат.

Липовский добавил, что если бы Россия не хотела войны, она бы ее не начинала.

"Поэтому на данный момент единственный шанс состоит в том, чтобы Украина смогла успешно защититься. И чтобы Россия не смогла достичь своих целей в военном плане. Мы видим, что им не удалось уничтожить Украину за три года. Впрочем, возможно, что возникнет ситуация, когда Россия будет готова вести переговоры о прекращении огня", – резюмировал свое мнение глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля глава Кремля Владимир Путин цинично объявил о перемирии на Пасху и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Впрочем, с начала суток, 20 апреля, российская оккупационная армия продолжает боевые действия. По состоянию на 12:00 наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантами дронов.

Уже вечером, 20 апреля, в Кремле заявили, что Путин не давал указания продолжать так называемое "пасхальное перемирие". Так что с полуночи – официальное завершение режима тишины, которой на самом деле и не было. Потому что Россия обстреливала Украину даже во время действия "перемирия", а теперь им уже и повод не нужен.

По данным WSJ, на фоне угроз Вашингтона прекратить усилия по мирному урегулированию войны в Украине объявленное "пасхальное перемирие" стало для Кремля легкой дипломатической победой.

Журналист Виталий Портников заявил, что "пасхальное перемирие" – это маневр Путина, который прежде всего связан с желанием удержать США за столом переговоров. Ведь Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" прекратить усилия по урегулированию войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!