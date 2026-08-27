«Понял одну простую вещь»: Вовк объяснил, почему возглавил партию «Альтернатива», и назвал ключевые задачи

Генерал и бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк объяснил, почему решил возглавить политическую партию "Альтернатива". По его словам, он пришел к выводу, что критиковать государственную систему недостаточно – необходимо предлагать другую модель и брать за нее ответственность.

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Вовк также назвал основные принципы новой политической силы и три задачи, которые она планирует поставить перед собой. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Почему Вовк возглавил "Альтернативу"

Он отметил, что решение возглавить партию стало для него логическим продолжением его публичной позиции относительно работы государственной системы.

"В определенный момент я понял простую вещь: если ты постоянно говоришь, что государственная система работает неправильно, недостаточно оставаться комментатором. Надо предложить альтернативную модель и взять за нее ответственность", – пояснил он.

По словам генерала, "Альтернативу" хотят создать не как политический проект, построенный вокруг одного известного человека.

"Мы стараемся создать "Альтернативу" не как очередную партию одного человека. Украинская политика много лет работает примерно одинаково: появляется известная фамилия, под неё создают политический проект, затем ищут людей, идеологию и программу. Мы хотим строить наоборот – от принципов, структуры, команды и системы взглядов", – заявил Вовк.

На каких принципах будет основана партия

По словам Вовка, идеологической основой "Альтернативы" должен стать консервативный либерализм.

"В центре – свободный человек, его труд, собственность и достоинство. Государства не должно быть чрезмерно много в жизни гражданина, но там, где оно необходимо, оно должно быть сильным: в вопросах армии, суда, безопасности, обеспечения правил игры", – сказал он.

Миссию политической силы Вовк сформулировал как необходимость "вернуть государство людям, сломать систему-кормушку и построить порядок, защищающий свободу".

Вовк назвал три ключевые задачи

Генерал также рассказал, что именно "Альтернатива", по его мнению, действовала бы иначе по сравнению с нынешней властью.

Первой задачей он назвал долгосрочное планирование развития государства.

"Первое – стратегическое планирование развития государства не на один избирательный цикл и даже не на пять лет, а как минимум на десятилетие", – отметил Вовк.

Вторая задача, по его словам, – введение максимально жесткой персональной ответственности должностных лиц.

"Особенно за коррупцию во время войны и решения, влияющие на обороноспособность", – подчеркнул он.

Третьим направлением Вовк назвал честный диалог власти с обществом по ключевым вопросам войны и будущего страны.

"Третье – честный разговор с обществом о войне, мире, мобилизации, НАТО, территориях и цене каждого возможного сценария", – сказал он.

Вовк также раскритиковал подход, при котором обществу одновременно обещают быстрое достижение сразу нескольких сложных целей.

"Мне кажется опасной политика, когда гражданам одновременно обещают быстрое возвращение всех территорий, быстрое вступление в НАТО, быстрый экономический рост и при этом не объясняют, что все эти цели могут вступать между собой в конфликт и каждая из них имеет свою цену", – заявил он.

По мнению Вовка, украинское общество способно воспринимать сложные решения и объяснения.

"Общество более зрелое, чем политики часто о нем думают. Людям можно и нужно говорить сложные вещи", – подытожил генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина оказалась в ситуации, когда военное разрешение войны в ближайшие годы выглядит чрезвычайно сложным, а позиции Киева и Москвы остаются несовместимыми. В таких условиях одним из возможных сценариев может стать прекращение боевых действий по принципу "стоим там, где стоим" с последующими длительными мирными переговорами.

В то же время это, по мнению генерала и бывшего руководителя Главного следственного управления СБУ Василия Вовка, не должно означать юридического отказа Украины от оккупированных территорий.

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