«Надо честно говорить людям»: Вовк описал возможный сценарий прекращения войны в Украине

Украина оказалась в ситуации, когда военное разрешение конфликта в ближайшие годы представляется чрезвычайно сложным, а позиции Киева и Москвы остаются несовместимыми. В таких условиях одним из возможных сценариев может стать прекращение боевых действий по принципу "стоим там, где стоим" с последующими длительными мирными переговорами.

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В то же время это, по мнению генерала и бывшего руководителя Главного следственного управления СБУ Василия Вовка, не должно означать юридического отказа Украины от оккупированных территорий. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Украина оказалась в "тупике"

Вовк отметил, что нынешняя ситуация существенно отличается от той, что была в 2014 году. По его словам, сейчас Украина имеет дело с полномасштабной межгосударственной войной, обширной линией фронта, сотнями тысяч военных, ударами по всей территории страны и значительным вовлечением международных партнеров.

"Нельзя механически переносить опыт 2014 года на 2026-й. Но фундаментальный принцип не изменился: если в конкретный момент военного решения нет, государство должно искать политический путь, позволяющий сохранить людей, силы и возможность достичь стратегической цели в будущем", – пояснил генерал.

По его мнению, сейчас Украина оказалась в своеобразном "тупике". Киев не может и не должен добровольно покидать контролируемые им территории, тогда как Россия выдвигает максималистские требования, в частности относительно полного контроля над Донецкой областью.

"Позиции сторон фактически несовместимы. Если обе стороны будут просто годами повторять свои максимальные условия, единственным результатом станет продолжение войны, новые смерти, разрушения и истощение", – сказал Вовк.

Вовк предложил формулу "стоим там, где стоим"

В качестве одного из возможных вариантов завершения активной фазы войны генерал назвал полное прекращение боевых действий по принципу "стоим там, где стоим".

"На определенном этапе Украина может предложить формулу полного прекращения боевых действий по принципу „стоим там, где стоим" с одновременным переходом к долгосрочным мирным переговорам", – заявил он.

Вовк отдельно подчеркнул, что такой сценарий не предусматривает признания оккупированных территорий российскими.

"Это не означает юридического признания оккупированных территорий российскими, не означает отказа от Крыма или Донбасса и не означает, что вопрос территориальной целостности снимается с повестки дня", – подчеркнул генерал.

По его словам, речь идет о разделении двух задач: прекращении ежедневных гибелей людей и продолжении борьбы за восстановление территориальной целостности Украины политическими, дипломатическими и экономическими методами.

Вовк считает, что украинскому обществу необходимо реалистично объяснять перспективы войны.

"Нужно честно говорить людям, что вернуть все территории военным путем в течение года, двух или трех сегодня выглядит чрезвычайно сложной задачей. Но это не означает, что Украина должна от них отказаться", – отметил он.

Генерал напомнил, что в истории известны территориальные конфликты, которые решались спустя десятилетия после прекращения активной фазы войны.

За это время, по его словам, могут меняться режимы, международная ситуация, экономический баланс и архитектура безопасности.

Украина должна сохранять стратегическую цель

Вовк подчеркнул, что прекращение боевых действий не обязательно означает отказ от стратегической цели – восстановления территориальной целостности Украины.

По его словам, Киев в таком случае должен сохранять правовую позицию в отношении своих границ и добиваться международного непризнания оккупации. В то же время важными останутся санкционное давление, работа с населением временно оккупированных территорий, укрепление экономики, армии и государства.

"Прекращение боевых действий сегодня не означает отказа от стратегической цели завтра. Оно может означать изменение способа её достижения", – отметил Вовк.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что "война началась с Крыма, и освобождение оккупированных украинских территорий начнется с освобождения Крыма". Он подчеркнул: если пока что оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. Именно поэтому украинские защитники, среди прочего, сосредоточены на прекращении вражеской логистики на оккупированный полуостров.

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