Подіі останніх днів, як на фронті так і міжнародній арені свідчать про те, що крах путіна невідворотній і наближається до свого логічного завершення. Є багато факторів, які однозначно дають підстави вважати, що путін вже стоїть на краю могили і залишився останній історичний крок, який ЗСУ допоможе йому зробити.Безумовно, одним із головних факторів, що на це вказують - передача Україні літаків F-16.

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Це є підтвердженням того, що США і країни НАТО однозначно прийняли рішення про переможне завершення війни і повного розгрому путіна ще до виборів президента США.Це дуже важливе рішення, яке може значно пришвидшити остаточний крах путіна і путінізму.Можна не сумніватись, що головною проблемою для путіна на даний час є наступні вибори президента США, а не війна, яку він затіяв проти України і яка обернулась для нього особистою трагедією і ганьбою. Можна допускати, що путін вже усвідомив що війна програна, але він шукає якесь спасіння для себе не тільки, як фізично зберегти своє життя, але як ще й зберегти і свою владу.Єдина можливість, що може відкрити для нього перспективу збереження життя і влади - це перемога Дональда Трампа на виборах предидента США.Ні у кого не повинно бути сумнівів, що усі наявні і можливі ресурси, які є у розпорядженні путіна, він направить на втручання у вибори президента США. Путіна ніхто і ніщо не зупинить в цьому. Будуть задіяні усі ресурси - фінансові, пропагандистські, агентурні. Це серйозна проблема. Усі добре пам’ятають, як після поразки Трампа на виборах був організований штурм Капітолію. Це був замах на державний заколот. У мене не було і немає жодних сумнівів, що це організував путін і його американська агентура.Хочеться сподіватись на мудрість американських виборців, а також що відповідно до загальнонаціональних соціологічних досліджень Джо Байден випереджає Трампа приблизно на 6%.Путін - це зло планетарного масштабу, яке загрожує людству.Передача ЗСУ літаків F - 16 повністю зняла всі бар’єри і обмеження. Президент США усвідомлюючи усю свою відповідальність за долю людства прийняв надважливе рішення, яке все змінить.Але заради справедливості, не можна не сказати, що головним рушієм цього надважливого рішення була Велика Британія. Прем’єр-міністр і міністр оборони цієї країни.

І взагалі, ми повинні усвідомити, що те, що Україна збереглась як суверенна незалежна країна, а український народ, як вільний і достойний народ, видатну роль в цьому зіграли: - США і Президент Джо Байден та Велика Британія і Прем’єр Борис Джонсон, - це навіки буде в історії України.ЗСУ вже отримали і ще отримають надсучасні комплекси ППО, танки, бмп і бтр, ракетні та артилерійські системи, крилаті ракети дальньої дії. ЗСУ отримали таку зброю і технічні засоби, про які ще півроку тому могли лише мріяти.Тепер літаки. Але після літаків можливо на озброєнні ЗСУ з’являться і Тамагавки. Багато військових аналітиків і експертів фактично не залишають путіну будь-якої надії на позитивне для нього завершення цієї війни.Путіна чекає повний крах, розвал росії та геополітичні зміни на карті світу.Він закінчить війну, як і інші диктатори, які замахнулись на світову гегемонію - Гітлер - в брудній канаві, Муссоліні - повішений за ноги на центральній площі.Разом з тим, не можна не усвідомлювати, що в розпорядженні путіна є один з найбільших ядерних арсеналів у світі.Путін здатний на будь-які божевільні вчинки. І з кожним днем наближення свого кінця, він буде представляти собою все більшу і більшу загрозу.Були великі сподівання на Китай і особисто на СіЦзіньпіна, що він зможе вплинути на путіна з метою завершити війну.Я завжди відносився до цих прогнозів дуже скептично. Китай не зацікавлений у тому, щоб ця війна закінчилась. Китаю вона надзвичайно вигідна і може принести історичні зміни. Китай максимально використовує ослаблення путіна і санкції для того щоб викачати з росії максимально ресурсів і активними кроками асимілювати місцеве населення для китайських інтересів.Відбувається дуже потужне підкорення китайцями російських просторів.Але, Китаю цього не досить.

Йому замало безмежних російських природних ресурсів і території, які де-факто стають все більш китайськими, Китай взяв курс на витіснення росії із традиційних регіонів Середньої та Центральної Азії, які завжди, протягом декількох століть, були під впливом росії.Дводенний самміт, який нещодавно відбувся в китайському місті Сіань, і в якому прийняли участь лідери п’яти середньоазійських республік, став тріумфом китайської дипломатії, яка все активніше просуває інтереси Китаю у цих країнах. Головною особливістю цього самміту було те, що путіна на цей самміт не запросили, а лідери цих п’яти держав фактично присягнули СіЦзіньпіну в підтримці Китаю і поглибленні двосторонніх відносин.Китай активно прибирає до своїх рук ці країни з величезними територіями і необмеженими природними ресурсами, що раніше входили до складу радянського союзу.Китаю потрібні нові ринки збуту і нові шляхи до західних країн повз росію. Китайці не тільки надають щедру економічну допомогу цим країнам, але і готові забезпечити їм безпеку. Виникає питання від кого. Зрозуміло, що від росії.За декілька місяців до повномасштабної війни був в Узбекистані і можу особисто підтвердити, що вплив росії там зараз незначний і він стає все меншим. Молоде покоління розмовляє на рідній мові, все більше орієнтується на Китай чи Туреччину і дуже мало, хто на росію. І взагалі до росії там негативне ставлення, хоч не так це відверто вони виказують, як ми, але це факт. Достатньо нам було сказати, що ми не "руські", а українці, узбеки зразу змінювали своє ставлення. Так було і в Ташкенті, і в Самарканді, і в Бухарі. В Ташкенті, в готелі персонал із Казахстану і спілкуються англійською мовою. Як тільки їм відповідаєш на англійській мові, вони зразу розуміють, що ви не з росії, бо "руські" не говорять англійською мовою і їх зразу видно, коли вони ще тільки заходять в готель, так нам пояснили на рецепції в готелі. До речі, столиця та інші узбекські міста переживають будівельний бум. Відбувається бурхлива модернізація країни. Але узбеки залишаються добрими і дуже привітними людьми.Дуже активно йде зближення Казахстану з Китаєм. Декілька днів тому, Китай прийняв рішення про безвізовий режим між Китаєм і Казахстаном. Це ще більше зблизить ці країни і ще далі від росії відійде Казахстан.Але, повернемось до Китаю. Можна по різному відноситься до усіх пропозицій і заяв офіційних представників Китаю щодо війни в Україні, але треба зрозуміти, що Китай буде завжди діяти в своїх інтересах. Для Китаю існує тільки один інтерес - Китай.Чи може Китай і особисто лідер Китаю вплинути на путіна, щоб той закінчив війну, може! Але не буде цього робити, не для того ця війна була розпочата.Пройде багато років і можливо наші нащадки колись дізнаються правду про ті домовленності, які були досягнути між путіним і СіЦзіньпіном напередодні повномасштабної війни. Адже рано чи пізно світ дізнався про пакт Молотова і Рібентропа, а фактично між Сталіним і Гітлером. Саме цей пакт і благословив Гітлера на війну. Тобто, якби не домовленості Гітлера і Сталіна, то Друга світова війна не розпочалася.Путін теж напередодні повномасштабної війни зустрівся 4 лютого 2022 року в Пекіні з СіЦзіньпіном. Про що вони домовились під час цієї зустрічі залишається невідомо.

Але, очевидно що путін не літав в Пекін на відкриття Олімпійських Ігор. Можна передбачити, що під час цього візиту був і підписаний пакт аналогічний тому, який був підписаний перед Другою світовою війною, але між путіним і СіЦзіньпіном.Формально було повідомлено, що за результатами візиту підписано спільну заяву двох країн, згідно з якою дві країни Росія і Китай виступили проти розширення НАТО, що можна було б сприймати,як підтримку Китаєм путінського ультиматуму до НАТО, який був озвучений незадовго до цього візиту. А хто може гарантувати, що до цієї заяви не був підписаний таємний протокол між Китаєм і Росією про розподіл сфер впливу після захоплення Росією України. Ніхто цього не може заперечувати. Більше того, є відомості, що СіЦзіньпін просив путіна перенести початок повномасштабної війни вже після завершення Олімпіади. Тобто, Сі Цзіньпін знав про початок цієї війни, але він нічого не зробив шоб її зупинити і не допустити.За таких обставин, хіба можна розраховувати на щирість Китаю в досягненні миру у цій війні. Складне питання, але є ще одна обставина, яка може бути надзвичайно важливою для долі людства. СіЦзіньпін дійсно хоче правити Китаєм вічно і увійти в історію своєї країни як історична постать. І він все для цього і робить. Саме тому, немає підстав вважати лідера Китаю божевільним, щоб підтримати ядерний шантаж світу, який постійно чуємо з Кремля.Не зовсім впевнений у тому, що Великий Сі зможе переконати путіна відмовитись від ядерних погроз. Це нереально. З іншої сторони. Хіба можна путіну вірити? От і виходить, що спасіння людства від цього божевільного маньяка зараз залежить виключно від спільних дій США, НАТО і ЗСУ.Багато хто з аналітиків переконують у тому, що застосування путіним тактичної ядерної зброї є малоймовірним. Але, ці ж аналітики, ще півтора року тому переконували, що повномасштабна війна між Росією і Україною малоймовірна, що це майже неможливо. Але реальність зовсім інша. І ми зараз стоїмо на порозі можливих глобальних катастроф.Завдяки активній міжнародній діяльності президента України, наша держава набуває потужного міжнародного авторитету. Вже навіть не обговорюється можливість вирішення українських питань без України. Це дуже важливо, що світ усвідомив, що повномасштабна війна це не українське питання, це питання світової політики і безпеки. Останні зустрічі з Президентом США Джо Байденом, участь у самміті в Хіросімі з лідерами семи найбільших країн світу дуже символічна. Лідери сімки могли ще раз переконатись на прикладі Хіросіми, що таке ядерна загроза путіна і до чого вона може призвести.Трохи несподіваним був візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, на самміт арабських країн. Україна в 2015 році змогла здійснити геополітичний прорив в арабський світ, після того як ДП Антонов підписав контракт на спільне будівництво літаків і будівництво в Саудівській Аравії потужного заводу, що спільно з українським підприємством повинен був виготовляти літаки сімейства Антонов. На ДП Антонов був спільно з західними партнерами виготовлений у рамках цієї угоди глибоко модернізований літак АН-132, але в подальшому тих керівників, які здійснили цей геополітичний прорив, не без впливу російської агентури, звільнили, замість них до управління підприємством прийшли некомпетентні особи і всі плани було знищено, а літак, виготовлений на гроші арабської країни, так і залишився в пошкодженому російськими агресорами Гостомелі.Україна втратила дуже важливий і перспективний ринок.Тому, дуже важливо, що президент України, навіть в умовах війни, здійснив візит у цю країну, яка надала Україні значну матеріальну допомогу - на 400 млн. доларів поставок, в тому числі гуманітарної допомоги.Такі візити і така потужна підтримка України у світі безумовно надзвичайно позитивно впливає на наше майбутнє, але загрозу від цього божевільного маніяка вони не знімають.Довгий час в головах деяких аналітиків існує думка про те, що застосування тактичного ядерного заряду проти України ніяким чином не вплине на інші народи чи держави. Тобто, в такому разі постраждає лише українське населення в конкретному місці, чи частина української території. Тактичний ядерний удар це локальна проблема на окремо взятій території і не вплине на повсякденне життя сусідніх країн і їхніх народів, а тим більше інших континентів чи віддалених територій.Це хибна думка.

Ніхто достеменно не знає скільки в росії тактичних ядерних зарядів і яка їх реальна потужність. Одні експерти називають 2000 тактичних боєголовок чи зарядів, інші називають - не менше 5000. Аналогічна ситуація і щодо потужності цієї зброї. За загальними канонами тактична ядерна зброя не повинна перевищувати 1 кілотонни. Але, хіба Росія дотримувалась колись цих норм. Деякі експерти називають потужність такої тактичної ядерної зброї в декілька разів більшу, ніж потужність ядерної бомби, яка зруйнувала Хіросіму.

Мені здається, що зараз вже прийшло усвідомлення до усіх, в тому числі і лідерів найбільших країн світу, і зокрема, Індії, Китаю та інших країн, що застосування навіть тактичної ядерної зброї росією проти України призведе до глобальної ядерної катастрофи, тому не можна допустити її застосування у будь-якому вигляді. Тим більше, тактична ядерна зброя ніяким чином не вплине на характер воєнних дій - постраждають цивільні та території. Тому, лідери, зокрема, Китаю та Індії, вже зрозуміли, що для того щоб їм зберегти свою владу, потрібно зберегти життя на планеті.

Отже, найбільш розумною позицією з цього важливого питання, на мій погляд, є така коли створенні умови, щоб можливість путіна застосувати ядерну зброю була припинена ще на стадії прийняття ним такого рішення.

Впевнений у тому, що будь-які страшилки, які виходять з кремля носять характер політичних диверсій і направлені на те, щоб зашкодити або зупинити переможний наступ ЗСУ.

Якби ми зараз поцікавились питанням, чи зважився б Гітлер застосувати ядерну зброю, якби вона у нього була, коли танки антигітлерівської коаліції підходили до його підземного бункера, мабуть відповідь була б однозначно позитивна. А тому ми повинні усвідомлювати, що путін багато в чому нагадує Гітлера, тому антипутінська коаліція не повинна допустити такого кроку божевільного маньяка.

У мене є глибоке переконання у тому, що путін навіть якби захотів застосувати ядерну зброю, то фізично не зможе цього зробити. Путіна більше ніхто у світі не боїться, це він повинен боятися розплати за усе те горе і страждання, які він спричинив людству.

Чи доживе путін до Гааги - не знаю , але я точно знаю, що час розплати настав!