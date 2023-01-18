Помощь для Украины не прекратится: премьер Нидерландов объяснил, почему Запад должен остановить Путина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал, что помощь Украине не прекратится, пока не прекратится война. Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не должен выиграть, поскольку в таком случае, он не ограничится только Украиной.

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Такое заявление Рютте сделал после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме и спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Мы полностью согласились, что мы можем остановиться (в контексте помощи, - ред.) только тогда, когда война прекратится и с успешным исходом для Украины. Таким образом, Россия проигрывает, проигрывает войну", – сказал Рютте.

Рютте подчеркнул, что от Украины зависит, вступать ли в мирные переговоры.

"Единственный, кто может это решить, – это Владимир Зеленский, президент Украины. Это не могут решать за Украину Нидерланды, США или какие-либо другие страны", – уточнил он.

Премьер-министр Нидерландов добавил, что на карту в войне поставлена ​​судьба Запада, поэтому страна готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Если Путин выиграет это, это не остановится на Украине. Это будет продолжаться, и тогда, в конце концов, коллективная безопасность всего Запада окажется под угрозой", – объяснил Рютте.

Напомним, правительство Нидерландов всерьез рассматривает возможность отправки в Украину современных систем противовоздушной обороны Patriot для защиты от ракетных ударов России. Таким образом Амстердам готов присоединиться к аналогичной инициативе стратегических партнеров Киева – Вашингтону и Берлину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Украинский лидер сообщил, что рассказал Рютте о возможном риске эскалации на фронте, обсудив помощь нашей стране.

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