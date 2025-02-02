Те, кто думают, что у президента Трампа хватит энергии и энтузиазма "кошмарить" весь мир все 4 года, весьма наивны и крайне пессимистичны. О присоединении Канады к Соединенным Штатам уже замолчали, очень скоро забудут о покупке Гренландии и возвращении Панамского канала под юрисдикцию США.

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Ловля нелегалов, которых в Соединенных Штатов более 10 миллионов, остановится на цифре 500 000 и не больше, поскольку не хватит ни сил, ни средств их содержать и высылать. Более того, американские фермеры, многие из которых голосовали за Трампа, пойдут летом на Вашингтон с гневным протестом, так как более половины работников на плантациях составляют эти нелегалы. Некому будет ни трудиться на полях, ни собирать урожай. Это не россия. К тому же цены на продукты, особенно на фрукты и овощи, полезут вверх с космической скоростью, что приведет в ярость всех жителей Америки.

Через 100 дней президентства мы увидим оценку деятельности Трампа и она будет крайне обескураживающей, после чего он уйдет играть в гольф.

Украину же беспокоит не экономика Америки, а действия новой Администрации по части военной и финансовой помощи. Тут вряд ли произойдут какие-то кардинальные перемены, поскольку там никто не знает – как решать проблему войны и мира? Максимальные уступки, на которые может пойти глава российской мафии Путин, это отдать равнозначную часть захваченной территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на ту, которую контролирует ЗСУ в Курской области. Пойдет ли на это президент Зеленский? Не знаю. Однако нам известно, что общество это не одобрит и ЗСУ не поддержит. Продолжит ли Трамп и дальше снабжать ЗСУ поставками современного вооружения? Скорее всего – да, иначе он и Америка теряют свое лицо и ни о какой "великой Америке" говорить больше не придется. Санкции Запада в итоге задушат экономику рф и там нечем будет платить ни контрактникам, ни другим силовикам. Это не значит, что война сразу прекратиться, она продолжится еще год и сойдет на нет.