Пользуется привилегиями: СМИ рассказали, как Баканов в начале Великой войны 'спрятал' сына в СБУ. Видео

В начале полномасштабной войны в Украине Иван Баканов, экспредседатель Службы безопасности Украины (СБУ), назначил своего сына Артура Лазаренко на службу в эту структуру. Артур продолжает работать в СБУ и получает определенные преимущества.

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Об этом идет речь в расследовании украинских СМИ. Артур Баканов, как и его отец, получил звание лейтенанта и служит в 6-м управлении департамента контрразведки СБУ.

Согласно информации, полученной журналистами от источников, в период полномасштабной войны он курирует работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

С момента вступления на службу в марте 2022 года Артур не только получил защиту от мобилизации, но и пользуется привилегиями, присущими оперативным сотрудникам, такими как номерные знаки прикрытия на автомобилях.

Когда журналисты спросили Артура о его назначении, он ушел от ответов, отказавшись раскрывать детали своей "личной жизни". Иван Баканов сначала также не предоставил никакой информации, но позже заявил, что его сын с детства мечтал о военной карьере.

"Я, как отец своего сына Лазаренко Артура Ивановича, горжусь им. С марта 2022 года он присоединился к рядам ВСУ и по состоянию на сегодняшний день выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий", – отметил он.

Прессслужба СБУ подтвердила, что Артур Лазаренко начал свою службу в учреждении 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, когда главой Службы безопасности был Иван Баканов.

"Лазаренко Артур Иванович был принят на военную службу в СБУ 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, в период когда главой Службы безопасности был И. Г. Баканов. Отдельно обращаем внимание, что во время действия военного положения освобождение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", - уточнили там.

Напомним, в июле 2022 года большинство нардепов Верховной Рады поддержали увольнение с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Этому предшествовал скандал с задержанием 16 июля бывшего главы крымского управления СБУ Олега Кулинича

В ходе расследования были обнаружены доказательства участия должностного лица в преступной организации, занимавшейся подрывной деятельностью против Украины. В то же время стражи порядка установили факты передачи Кулиничем тайной информации спецслужбам РФ.

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