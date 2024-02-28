Блог | Поляки нам не брать, к братьям так не относятся
Вновь поляки отличились агрессией.
Теперь к украинским журналистам
Вычеркните навсегда из своего лексикона такие фразы как:
- они наши братья;
– они наши добрые соседи.
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Так само.
Багато десятиліть нам вдолблювали що ми брати з росіянами.
Типу.
Хай вони молодші, хай вони бідніші, хай вони х*хли - але ж брати.
Поки росіяни не почали нас вбивати - за нашу віру, за наш вибір, за нашу землю.
Які нах*й брати?!
Тепер нам так само вдолблюють що ми добрі сусіди поляків. Хай молодші, хай бідніші. Але ж добрі сусіди і знову як брати.
Ми для всіх них не брати і не добрі сусіди.
Тимчасові союзники - так.
Тимчасові партнери - так.
Але.
Ніхто з них не вважає нас братами - бо до братів так не відносяться.
Давайте вже бути дорослими.
Їм пох*й на наші проблеми, біди і страждання.
Пріоритет у них лише один.
Їх власні інтереси.
Ми для них:
- зона впливу,
- предмет геополітичного інтересу,
- територія збуту,
- джерело робочої сили.
Кажуть.
Вони, поляки, підставили нам міцне плече в найважчі місяці російської агресіі - це абсолютна правда. І ми їм це за будемо вдячні пожиттєво.
Вдячні - так.
Але ми нікому з них нічим не зобовʼязані
Вдячні, але рівні.
Польша для нас так само повинна стати виключно:
- країною рівноцінного збуту,
- територію логістичного транзиту,
- зоною економічної експансії,
- предметом стратегічного інтересу,
- джерелом інвестицій і технологій.
Інакше.
Ми і далі десятиліттями будемо чиєюсь зоною інтересу - принеси, подай, почухай.