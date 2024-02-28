Вновь поляки отличились агрессией.

Теперь к украинским журналистам

Вычеркните навсегда из своего лексикона такие фразы как:

- они наши братья;

– они наши добрые соседи.

Далее текст на языке оригинала

Так само.

Багато десятиліть нам вдолблювали що ми брати з росіянами.

Типу.

Хай вони молодші, хай вони бідніші, хай вони х*хли - але ж брати.

Поки росіяни не почали нас вбивати - за нашу віру, за наш вибір, за нашу землю.

Які нах*й брати?!

Тепер нам так само вдолблюють що ми добрі сусіди поляків. Хай молодші, хай бідніші. Але ж добрі сусіди і знову як брати.

Ми для всіх них не брати і не добрі сусіди.

Тимчасові союзники - так.

Тимчасові партнери - так.

Але.

Ніхто з них не вважає нас братами - бо до братів так не відносяться.

Давайте вже бути дорослими.

Їм пох*й на наші проблеми, біди і страждання.

Пріоритет у них лише один.

Їх власні інтереси.

Ми для них:

- зона впливу,

- предмет геополітичного інтересу,

- територія збуту,

- джерело робочої сили.

Кажуть.

Вони, поляки, підставили нам міцне плече в найважчі місяці російської агресіі - це абсолютна правда. І ми їм це за будемо вдячні пожиттєво.

Вдячні - так.

Але ми нікому з них нічим не зобовʼязані

Вдячні, але рівні.

Польша для нас так само повинна стати виключно:

- країною рівноцінного збуту,

- територію логістичного транзиту,

- зоною економічної експансії,

- предметом стратегічного інтересу,

- джерелом інвестицій і технологій.

Інакше.

Ми і далі десятиліттями будемо чиєюсь зоною інтересу - принеси, подай, почухай.