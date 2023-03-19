Польша может вступить в войну с Россией: посол во Франции назвал условие

Власти соседней с Украиной Польши могут принять решение вступить в войну со страной-агрессором Россией. Такой вариант возможет, если украинская армия потерпит поражение.

Видео дня

Об этом сказал посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI в воскресенье, 19 марта. По его словам, Украина сейчас отстаивает европейские ценности, и они могут оказаться в опасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В случае поражения страны, у Варшавы просто не будет другого выбора.

"Либо сегодня Украина будет отстаивать свою независимость, либо мы будем вынуждены вступить в этот конфликт, если она этого не сделает. Потому что наши главные ценности, которые были основой нашей цивилизации, нашей культуры – будут в опасности. Поэтому у нас нет выбора сегодня", – заявил дипломат.

Отметим, что накануне вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что поляки должны быть готовы воевать за страну. По его словам, для мирной жизни необходима сильная армия.

Он подчеркнул, что речь идет не о войне, а о том, чтобы сдержать агрессора. "Никто здесь не хочет идти на войну, но речь идет о том, чтобы сдержать агрессора", – сказал Блащак.

Также он заявил, что Вооруженные силы Польши разместят американские ракетные системы залпового огня HIMARS на границе с Россией.В частности, РСЗО установят в дивизии, расположенной недалеко от границы с Калининградской областью страны-агрессора.

По данным издания The Telegraph, Варшава приступает к крупнейшей за последние 50 лет кампании по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России. У Польши уже есть оружие дальностью действия до 34 миль (54 км. – Ред.).

В середине декабря польские вооруженные силы получили 24 самоходные гаубицы K9 южнокорейского производства, которые могут поражать цели на расстоянии до 34 миль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша передаст Украине 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. Остальные боевые самолеты обслуживают и готовят к отправке.