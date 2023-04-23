G7 во главе с США собираются поставить крест на российской экономике – именно такое настроение у наших западных партнеров. Словно ветром сдуло тех политиков, которые месяц-два назад фантазировали еще о 3-5 годах путинского владычества в Кремле.

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Упродовж останнього тижня США натякнули світові, що їм набридло терпіти вибрики бункерного. Йому збираються прописати спершу заспокійливі, потім – гамівну сорочку.

Роль транквілізаторів зіграють нові санкції на рівні G7: йдеться про заборону всього експорту до РФ. Московія повністю втратить всі західні технології. США намагаються переконати партнерів піти на такий крок, і лідери G7 повинні узгодити перелік санкцій на своєму саміті. Щоправда, силу удару по мордору згладить Китай, який з часом може компенсувати дефіцит. Крім того, залишаються експортно-імпортні діри завдяки торгівлі через треті країни. Тому, планується крок 2.

Функцію гамівної сорочки повинна виконати ініціатива сенатора-республіканця Ліндсі Гремма, який закликав визнати Московію державою-спонсором тероризму. На його думку, це вплине на поведінку Китаю та застереже Пекін від співпраці з Москвою. Де-факто, це заборона будь-яких торговельних взаємин з РФ, у тому числі – й для Китаю.

Здається, що Вашингтон вийшов із летаргійного сну і починає ініціювати рішення, які мали зʼявитися ще за декілька місяців до масштабного вторгнення. Причина пробудження зрозуміла: Путін перетворився на васала Сі, і це найгірший сценарій для Білого дому; гірший, ніж напіврозпад РФ, і виникнення натомість неймовірної кількості маленьких ядерних держав. Московія для Китаю – це Золоте Ельдорадо, що дозволить КНР не лише уникнути очікуваної економічної кризи, але й стати найбагатшою економікою світу. США простіше протистояти російським викликам сьогодні, ніж значно потужнішим китайським - завтра. Демонтаж російької імперії – єдиний шанс Сполучених Штатів зеберегти лідерство у світі. Щоправда, треба ще подивитися, чи розуміє це Старий Світ.

Дядько Сем нарешті доїдає свою "котлету по-київськи". Йдеться про знамениту промову "Chicken Kyiv speech", виголошену 1 серпня 1991 року в Києві президентом США Дж. Бушем-старшим, який закликав українців уникнути "суїцидального націоналізму", тобто – зберегти радянську імперію.

Редактор The New York Times Вільям Сафайр обізвав промову "Chicken Kyiv speech", граючи на словах "котлета по-київськи" та "курка", що означає "боягуз".

Журналіст звинуватив Буша в колосальному прорахунку, який полягав у бажанні американців підтримати "тюрму народів" (як називали тоді СРСР), ігноруючи демократично-національне відродження більшості республік. Тобто збереження єдиного центру управління ядерною зброєю та успішне виконання Москвою жандармсько-каральних операцій щодо національних рухів для Вашингтона виявилося значно більшою цінністю, ніж демонтаж імперії та демократизація 15-ти республік. Донедавна Білий Дім проєктував "Chicken Kyiv" вже на Московію. Та, схоже, США вже доїдають отой продукт від Буша, позбавляючись фобій перед рештками радянської імперії.

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