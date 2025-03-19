Мені так соромно за США ще не було. Це повне фіаско! Наскільки непрофесійна і нерозумна команда Білого дому.

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Закінилась телефонна розмова між Президентом Трампом і путіним. Звісно, Дональд Трамп вже заявив, що діалог був "прекрасним" і "чудовим". Напевне, через кількість подяк на адресу Президента США від кремля. Але спільної заяви США і рф нема. Є заяви двох сторін, що дає можливість аналізувати кожну з них. Хочу відзначити повне домінування заяви москви. Вона з’явилась першою і виписана достатньо чітко. Готувались с..ки. Заява Білого дому - це художній твір на тему "Миру -мир", це суцільна вода. Король не пише, а навколо люди, котрі не здатні виписати заяву. І навіть не можуть виставити її на офіційному сайті. Прес-секретарка "твітнула" її в X.

Що пропонує кремль? Головна вимога - припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Києву. Зрозуміли, в яку гру зіграв Трамп ще кілька тижнів тому? Також Україна має припинити мобілізацію і переозброєння у разі припинення вогню. Ну, і найважливіше- кремль знову написав про необхідність усунення першопричин війни. Люди, відправте довідку в Білий дім, що це таке і яка в цьому велика небезпека.

У мене не було іллюзій щодо результатів переговорів. путін миру не хотів і не хоче, в нього одна мета - знищення України і українців. Він вже планує похід далі - на захід. А Трамп йому в цьому допомагає.

З позитивного: 175 полонених і 23 важко поранених воїни мають повернутися додому.

А що великий Доні? Напевне, вже планує спільне фото з путіним в США під час хокейного матчу. Принаймні, про поновлення таких ігор домовились… Ось такі результати!

Що робити нам? Найважливіше для нас зараз:

вступити в діалог з США і отримати точні формулювання про досягнуті домовленості;



визначитись з позицією по цих домовленостях: наскільки вони відповідають спільній заяві, котра погоджена після зустрічі в Джидді;



виробити спільну з європейськими партнерами позицію;



спокійно і впевнено поінформувати Вашингтон про позицію України, роз‘яснивши партнерам, що їх затягують у Мінськ-3;



пояснити партнерам необхідність зміни тактики ведення переговорного процесу нерозкриваючи деталі.

Детальний аналіз можна подивитись на YouTube. Якось емоційно вийшло.