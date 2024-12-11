Сегодня премьер-министр Италии Джорджа Мэлони считается самым влиятельным человеком Европы. По крайней мере, так сказано в рейтинге известного политического издания Politico.

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Издание составило свой ежегодный рейтинг политиков, которые, как считают аналитики, "станут исполнителями, разрушителями и мечтателями, и будут формировать европейскую политику в будущем году". В этом рейтинге, кроме г-жи Мелони, среди разрушителей и мечтателей названы главарь Кремля Владимира Путина и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

Хотя в рейтинге подчеркивается, что речь идет о влиятельных политиках в следующем году, в описании г-жи Мелони есть только ее прошлое. В частности, отмечается, что лидер правой партии "Братья Италии" за несколько лет превратилась из маргинальной политической фигуры в одного из ключевых игроков на европейской и мировой политической арене.

Собственно, будущего касается только первый абзац, посвященный премьеру Италии.

"Кому вы звоните, если хотите говорить с Европой? Если вы Илон Маск, то есть самый богатый человек в мире и ключевой советник новоизбранного президента США Трампа, то набираемый номер принадлежит Джорджии Мелони", – считает издание.

По мнению аналитиков Politico, ее политическое влияние обусловлено способностью находить баланс между радикальными идеями своей партии и прагматическим сотрудничеством с международными партнерами.

Есть в рейтинге Politico и российский диктатор Путин, находящийся в категории "разрушителей". Издание называет его "империалистом, отправившим на смерть сотни тысяч людей". В издании считают, что он "похоже, достигает своей цели расколоть Запад и завоевать часть Украины".

Среди "разрушителей" также оказалась форанцузская Марин Ле Пен (по определению издания - "дамоклов меч"), и немецкая Сара Вагенкнехт (названная в издании "подковой").

В прошлом году в рейтинге Politico среди "мечтателей" были и украинский лидер Владимир Зеленский, и глава ОП Андрей Ермак. Почему среди "мечтателей" следующего года издание оставило только Ермака, объясняется косвенно: он "сместил акцент с попыток выиграть войну на попытки обрести мир".

Соответственно, в будущем издание отводит Ермаку роль главного переговорщика и называет его "закрепителем".

Также в списке есть вице-президент Еврокомиссии Кая "кассандра" Каллас, премьер Венгрии Виктор "глобалист" Орбан, глава МИД Польши Радослав "вашингтонец" Сикорский и Папа Римский Франциск. Последнего в рейтинге назвали "лебединой песней".

Как сообщал OBOZ.UA, декабрьский опрос социологической компании Active Group показал, что наибольшим рейтингом доверия в украинском обществе есть Валерий Залужный (70,9%) и Кирилл Буданов (63,3%). На третьем месте – действующий президент Украины Владимир Зеленский (44,8%).

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