директор Центра социологических исследований "Украинский барометр"

'Политбюро' Путина вынуждено решать его судьбу. Остановка войны – это будет уже не решение Путина

Путину нужна война и прозябание России, чтобы править до своей смерти, а не для того, чтобы передать власть и огромное богатство преемнику, который, как принято в российской истории, тут же вышвырнет еще не остывший труп Путина из местного мавзолея. Путин прекрасно осознает, что он уже не Лидер, не Арбитр нации и не "баловень судьбы", а старый, желчный старик, проигравший страшную войну в Украине. Элита и "молчаливое большинство" России уже упорно подозревают, что Путин неудачник, который тянет страну в пропасть. Но, по традиции, в России не принято вмешиваться в ход исторической катастрофы.

Поэтому "политбюро", сложившееся за последний годы возле и вокруг Путина, не будет ждать милостей от Путина, а будет вынуждена решать его судьбу пока он не начал очередную чистку своего окружения. Остановка войны -это будет уже не решение Путина.

Для Путина личная власть гораздо важнее судьбы России.

