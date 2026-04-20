"Покупать, менять, иногда шантажировать": Зеленский рассказал, как будет договариваться о поставках Украине ракет

Президент Владимир Зеленский рассказал о плане защиты Украины от ударов РФ в ближайшие месяцы. Для этого нам нужны ракеты к системам противовоздушной обороны, получать которые Киев будет разными путями.

Видео дня

Среди них – договоренности с партнерами, закупка этих снарядов или обмен. Об этом Зеленский сказал в интервью Оксане Соколовой.

"Чтобы получить ракеты, будем договариваться, покупать, собирать, менять, иногда даже шантажировать", – отметил он.

Также глава государства говорил о необходимости создания европейской антибаллистической системы, чтобы не зависеть от Patriot. Это надо сделать за год, и Зеленский сказал, что уже работает в этом направлении, в частности, разговаривал с представителями нескольких ключевых стран.

"Мы говорим с несколькими государствами. Мы работаем в этом направлении, ставим задачу нашим компаниям – нам надо за год сделать свою антибаллистическую систему [чтобы не зависеть от Patriot]. Это реалистично, это очень сложно, но вопрос в составляющих", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина активизирует переговоры с международными партнерами по локализации производства систем противовоздушной обороны и получения соответствующих лицензий. Это происходит на фоне глобальной нестабильности и рисков для поставок вооружения, в частности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!