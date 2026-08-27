«Пока Украина борется, Молдова может спать спокойно»: Санду объяснила, почему вручила Зеленскому высшую государственную награду. Видео

27 августа во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Кишинев президент Молдовы Мая Санду объяснила, почему накануне вручила ему высшую государственную награду страны — Орден Республики. Она отметила, что награда связана с вкладом украинского лидера в защиту мира и свободы на европейском континенте.

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Об этом Санду заявила во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Кишиневе. Ее заявление можно увидеть на видеозаписи мероприятия.

"И пока Украина сражается там, на востоке, Молдова может спать спокойно. Поэтому в Киеве я объявила о присвоении президенту Зеленскому высшей государственной награды нашего государства – за огромный вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте", – сказала Санду.

Президент Молдовы добавила, что награда стала знаком признания от имени всех молдован мужества украинского народа.

Орден Республики Санду вручила Зеленскому 24 августа в Киеве, в 35-ю годовщину независимости Украины. В ответ президент Украины наградил свою молдавскую коллегу Орденом княгини Ольги I степени — одной из высших государственных наград Украины.

27 августа в столице Молдовы Кишиневе состоялся военный парад по случаю 35-й годовщины независимости страны. В нём приняли участие более 2000 военнослужащих, среди них — украинские военные, а также представители Румынии, Литвы, Италии, Польши, Франции, Чехии и США.

Во время парада было представлено более 100 единиц военной техники, в частности самоходная артиллерия, системы противовоздушной обороны и специальные машины. Часть вооружения Молдова приобрела в течение последнего года при финансовой поддержке Европейского Союза.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский и Санду обсудили расширение сотрудничества в сферах безопасности, энергетики и инфраструктуры, а также евроинтеграцию Украины и Молдовы. Отдельно стороны затронули вопросы прав национальных меньшинств, кибербезопасности, противодействия дезинформации и стратегических коммуникаций.

Также Зеленский проинформировал Санду о российских ударах по Украине и подчеркнул важность поиска альтернативных логистических маршрутов через Молдову в связи с обстрелами украинской портовой инфраструктуры. Президенты отдельно обсудили энергетическую безопасность и подготовку к зиме.

Санду заверила в продолжении поддержки Украины, а Зеленский поблагодарил за помощь и подчеркнул, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, а также её путь в ЕС.

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