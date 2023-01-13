Закончился триста двадцать третий день войны. На слуху только Соледар. То ли взял его “Вагнер", то ли нет. Ничего толком неизвестно.

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Да хоть бы и взял? Что с того? Российский телеграмм-канал “Рыбарь" (который подают чуть ли не главным экспертом по войне) пишет, что это грандиозная победа, что оборона ВСУ посыпется, что украинцам нужно будет уходить и из Сиверска, потому, что иначе они окажутся отрезанными от снабжения…

Посмотрел я на карту. Сиверск помимо Соледара связан прекрасной дорогой с Лиманом. Кроме того, есть еще одна дорога на Славянск. Эти дороги идут от Сиверска почти сразу на запад, в глубокий тыл. Как уход ВСУ из Соледара осложнит снабжение украинской группировки в Сиверске, ума не приложу….

Похоже тут главное у такого рода “военкоров" - это безапелляционно нести любую ахинею. Важно это делать уверенно, и использовать специальные военные слова-маркеры, из которых лохам сразу станет ясно, что говорит специалист, который понимает обстановку и владеет необходимой информацией.

Вообще, это конечно, уникальная какая-то х*рня. Полгода ЧВК “Вагнер" штурмовали Бахмут. Угробили уйму своих солдат (ранеными и убитыми тыщ восемьдесят, не меньше). Много раз докладывали, что город взят, но так его и не взяли.

И тогда они переместились чуть севернее и перд*чим паром, кое как, неимоверными усилиями вроде бы (!) захватили большую часть поселка городского типа Соледар (в котором даже в лучшие годы не жило больше десяти тысяч) и теперь мы все дружно обсуждаем эту, еще не состоявшуюся (!) викторию так, как будто случилось взятие Берлина.

Российской армии и до этого удавалось занимать кое-какие украинские населенные пункты. Брали Северодонецк (100 тыс. жителей), брали Лисичанск (100 тыс. жителей). Брали Попасную, брали Пески, брали Курдюмовку, брали еще кое-какие деревни. Украина тоже кое-что брала. Так, по мелочи: Херсон, Балаклею, Изюм, Лиман, Купянск…

Но никогда вокруг этого не было такого шума. Ну взяли и взяли. Сдали и сдали. Это война. В ней все время что-то берется и сдается. Новость о Песках прожила два дня. Новость о Лисичанске - неделю. Новость о Лимане - тоже.

Тут же нам с этим Соледаром ездят по ушам уже минимум месяц. А если его возьмут, то надо будет выбросить из дома не только комп, но и утюг с кофемолкой. Потому, что даже оттуда до меня дотянется великая весть о полном разгроме русскими чудо-богатырями всех врагов Отечества, и что тут речь идет уже не меньше, чем о Полтавской баталии 2.0. Ну, что изменник Мазепа-Зеленский, помогли тебе твои ляхи-шведы? Трепещи, презренный! Беги к туркам! Ужо я тебя!

Бред какой-то… Я долго думал: как это работает? Вариант, что российская пропагандистская машина промывает нам мозги и, за неимением реальных побед, пытается впарить нам этот несчастный Соледар, мне не кажется убедительной. Иначе бы они нам до сих пор рассказывали про Лисичанск. Уж куда как более значимый успех, чем теперь. Но с Лисичанском все было скромнее. Почему же тут все так помпезно и громко?

И вот что я для себя решил. Все дело в том, кто это делал. Северодонецк и Лисичанск штурмовала российская армия. Конкретно: 4-я гвардейская танковая дивизия, 2-я гвардейская общевойсковая армия, еще кое-какие танковые и мотопехотные полки, инженерные части и подразделения Росгвардии и ЛНР. Никаких вагнеровцев там и духу не было.

И соответственно все информационное обеспечение этой операции осуществляло ведомство цельного генерал-лейтенанта (ого!) Конашенкова. Которого в профессиональном плане я оцениваю на уровне редактора сельской многотиражки.

А тут пиаром занимался сам Пригожин со своей фабрикой ботов вместе со всей этой оравой военкоров типа “Рыбаря" (а это, скорее всего - одно и то же). И они-то и загадили нам всем голову. И мы сами поддались его, как теперь модно выражаться, “нарративам".

Какой это нам урок? А такой, что мы все считаем себя шибко умными и независимо мыслящими. Но стоит нами заняться более-менее профессиональным промывателям мозгов, как наши головы мигом оказываются в полном дерьме. И мы начинаем жрать те информационные отруби, которые нам скармливают умелые профессионалы.

Ну в самом деле! Ведь мы читали все без исключения мнения независимых экспертов (Пентагона, министерства обороны Великобритании, Института изучения войны, украинских и даже российских аналитиков) о том, что и Соледар и Бахмут не имеют никакого стратегического значения. А Соледар не имеет даже и оперативного.

Мы все согласно кивали головами и говорили: да, конечно, нас не проведешь! Мы не клюнем на эту уловку! Мы не будем считать битву за Соледар важным событием! Что мы, не понимаем, что ли? Чай не дураки! Читать умеем.

Но стоило включиться пригожинсткой фабрике говноновостей как мы, словно собака Павлова, завиляли хвостиком и у нас потекла слюна. Как же как же: подали любимые отруби! Ням-ням! Объедение!

Медленно, не путем дебильных стендапов Конашенкова, и не в виде тассовок, а через социальные сети, видеоролики, косвенные новости, все эти чаты, твиттеры и инстаграмы, обсуждения обсуждений, анекдоты, карикатуры и прочие инфопомои нас втащили в эту тему так, как того хотел Пригожин.

А все потому, что в Бахмуте и Соледаре воюет ЧВК “Вагнер". И поэтому у них совершенно другой пиар. Тот, против которого у нас нет противоядия. Потому, что Пригожин производит новости способом, которому мы еще не научились сопротивляться. И все. Больше - ничего.

Итак. Сухой остаток. Никакой катастрофы не произошло. А если она даже и произошла, то у Пригожина. Это он окончательно разругался с Минобороны и теперь наверняка положит всю свою ЧВК под Соледаром. И если даже ВСУ с этим не станет справляться, то им поможет МО РФ. И это не может не радовать. Пусть россияне беспрерывно атакуют. Как говорила мне в детстве моя бабушка: плачь, плачь - меньше писать будешь. Так и тут: чем больше они сейчас положат своих людей в битве за никому неизвестные и ненужные поселки и деревни, тем меньше у них будет сил сопротивляться весеннему наступлению ВСУ.

А в том, что это наступление будет - я нисколько не сомневаюсь. Я уверен: больше чем мы, Рамштайна 20 января ждет Путин. Только в отличие от нас, не с надеждой, а с ужасом. Потому, что он знает: там его ждут решения, которые даже уже и сюрпризами назвать не поворачивается язык. Настолько они очевидны.

Итак: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Слава Украине!