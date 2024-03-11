НАТО разваливается по трём причинам:

статья 5 Североатлантического договора, на которую все ссылаются, не содержит никаких гарантий, а даёт право своим членам действовать по собственному усмотрению;

большинство членов НАТО напуганы и хотят переждать любой не свой конфликт, не вмешиваясь;

при этом они жадны настолько, что не хотят тратиться даже на собственную оборону, а в Главной стране мира такое отношение не всем нравится, вследствие чего НАТО может остаться без Соединённых Штатов.

Тем временем происходящее в Украине вследствие агрессии россии очень не нравится двум странам мира, где проживают в общей сложности почти три миллиарда: Индия и Китай понимают, что может случиться, если эта война перейдёт в ядерную.

Вот почему, как теперь понемногу выясняется, именно Индия (которая сейчас ориентирована на Штаты) и Китай (на который ориентирован мордор) сделали полтора года назад решающий вклад в предотвращение применения россией ядерного оружия против Украины.

Главный индиец и главный китаец тогда почти одновременно сделали соответствующие заявления — и в мордоре опомнились. Ведь Индия и КНР — не просто два из четырёх партнёров россии по БРИКС, а ещё и базовые её контрагенты, без которых она очень много теряет.

Влияние партнёров россии оказалось более действенным, чем влияние партнёров Украины. Поэтому БРИКС в определённой степени спас и нас, и, возможно, человечество — спас от собственной Р.

Ну а самый мощный в мире военный блок всех времён занимался тогда своим привычным делом — он дрожал.