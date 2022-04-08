Подоляк объяснил, почему России не удастся создать новые 'народные республики' в Украине

Страна-агрессор Россия живет в отрыве от реальности и не понимает, что юг и восток Украины уже ненавидит россиян. Понимание Украины в Кремле осталось на уровне 2014 года, а попытки создать новые "республики" ожидает фиаско.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина". Он убежден, что украинцы уже прекрасно осознали, что "русский мир" – это смерть и кровь.

"Проблема русских в том, что они остались жить в 2014 году", – говорит Подоляк.

Советник главы ОПУ отмечает, что за прошедшие восемь лет Россия абсолютно не поняла Украину. В Москве считают, что ситуация ничем не отличается от 2014 года, когда после бегства Виктора Януковича Украина оказалась в ситуации, когда "институты государства были частично разрушены", что позволило захватить Крым и устроить "криминальные анклавы под названием "республики".

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"За восемь лет они эту иллюзию расширили, умножили, они совершенно не знают Украины", – уверен Подоляк.

Он подчеркивает, что нужно быть "абсолютно оторванным" от реальности, чтобы ожидать того, что большинство украинцев "будут встречать их с цветами".

"Они не понимают, что их ненавидят. Особенно их ненавидят там, где они находятся – а это юг и восток Украины, потому что они там разбомбили города", – сказал советник главы ОПУ, отметив, российские оккупанты уже показали, что они не имеют никакого отношения к европейской цивилизации.

В то же время украинцы хорошо осознали, что "русский мир – это мир смерти, крови, вони и ненависти", а Украина – это мир, где развивают "комфорт, инфраструктуру ".

"Когда они пришли, оказалось, что 99% людей их не переваривают, их ненавидят. Все их попытки устроить какие-то "хенеэры", натыкаются на то, что они там находят два-три интеллектуальных инвалида, моральных уродца, которые соглашаются на фейковые должности и что-то подобное", – говорит Подоляк.

Однако он убежден, что ни один так называемый референдум, который планирует провести Россия, в Украине не сработает.

"Все эти "референдумы", попытки завезти рублевую массу и так далее – это ни на что не будет влиять", – резюмировал замглавы ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подоляк заявил, что Россия должна стать официальным изгоем для Европы. Страны Запада должны наказать Москву за зверства, совершенные в Украине.