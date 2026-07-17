"Подход будет максимально прагматичным": Корецкий согласовал с Зеленским подготовку правительственной программы и кадровые вопросы

В пятницу, 17 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание с новоназначенным премьер-министром Сергеем Корецким. Стороны обсудили дальнейшие шаги и сотрудничество с партнерами по вопросам поддержки Украины.

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В то же время премьер сообщил о начале подготовки правительственной программы. Подробностями украинский лидер поделился в своём Telegram.

"Совещание с премьер-министром Сергеем Корецким. Уже состоялось первое заседание нового правительства, и сегодня мы обсудили шаги, которые будут предприняты в ближайшее время, а также работу с партнерами Украины по выполнению наших договоренностей о поддержке Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский обозначил задачи нового правительства

По словам Зеленского, новый премьер-министр уже приступил к подготовке правительственной программы, которая в ближайшее время будет представлена Верховной Раде и общественности.

Он подчеркнул, что работа Кабинета министров "будет максимально прагматичным" и будет основываться на принципе личной ответственности каждого министра и руководителя центрального органа исполнительной власти за выполнение определенных государством приоритетов.

Глава государства также отметил, что Корецкий обладает всеми необходимыми полномочиями для формирования эффективной команды центральных органов исполнительной власти и реализации правительственной политики, направленной на укрепление потенциала государства.

В приоритете – подготовка к зиме

Отдельно в ходе встречи стороны обсудили назначение исполняющих обязанности министров иностранных дел и обороны Украины. При этом Зеленский подчеркнул, что одной из ключевых задач правительства остается своевременная подготовка страны к предстоящему отопительному сезону.

"В частности, Сергей сообщил, что независимый наблюдательный совет "Нафтогаза" согласованно на определенный период назначил руководителем компании Сергея Федоренко – профессионала: он прошел путь трансформации "Укрнафты" вместе с Сергеем Корецким. Это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния, и благодаря этому "Укрнафта" стала одной из самых прибыльных государственных компаний", – сообщил глава государства.

Зеленский также сообщил, что в Украине непрерывно ведутся работы по восстановлению энергетической инфраструктуры, которая подвергается повреждениям в результате российских атак. По его словам, сегодня войска РФ вновь нанесли удар по объектам "Нафтогаза", в результате чего зафиксированы значительные разрушения.

"Обсудили с премьер-министром, какие шаги необходимы в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме. Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.

Напомним, накануне Корецкий заявил, что правительство ускоряет подготовку к следующему отопительному сезону из-за усиления российских атак. По его словам, подготовка к новому отопительному сезону началась уже в первый день после завершения предыдущего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сегодня, 16 июля, Верховная Рада Украины назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. После перерыва парламент также утвердил состав нового правительства. Во время голосования за Корецкого решение поддержали 289 народных депутатов.

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